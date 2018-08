Rusescu s-a intors in Romania si va semna cu FCSB! Suma URIASA pe care o va primi pe loc

Raul Rusescu a reusit sa isi rezilieze contractul cu Osmanlispor si va semna din nou cu FCSB, echipa la care a mai jucat in 2 randuri.

Rusescu revine la FCSB! Atacantul de 30 de ani s-a intors vineri seara in Romania si a batut palma cu vicecampioana Romaniei! El va veni din postura de liber de contract si va deveni cel mai bine platit jucator de la echipa, urmand sa castige 20.000 de euro pe luna, la fel ca Teixeira, cel care are insa un contract doar pe 6 luni care se poate prelungi!

De asemenea, Rusescu va primi si un bonus substantial deoarece Gigi Becali nu va plati vreun ban pentru aducerea lui. Astfel, Rusescu va incasa 100.000 de euro la semnatura! Rusescu si-a reziliat contractul cu cei de la Osmanlispor.

Raul Rusescu a mai fost la FCSB intre 2011 si 2013, perioada in care a reusit sa impresioneze fiind transferat de Sevilla. Spaniolii l-au imprumutat ulterior la FCSB in sezonul 2014/2015, Rusescu reusind atunci sa inscrie 9 goluri in 21 de partide.