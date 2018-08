Nicolae Dica, incantat de revenirea lui Rusescu la FCSB: "Am mare incredere in el!" Ce a spus despre posibila plecare a lui Man la AS Roma

Nicolae Dica a vorbit inainte de partida de duminica impotriva celor de la Poli Iasi.

Nicolae Dica a vorbit despre revenirea lui Raul Rusescu la FCSB in conferinta de dinaintea partidei cu Poli Iasi.

"Rusescu a mai fost la aceasta echipa si stie ce se cere aici. Are mare experienta si a avut evolutii bune. Sper sa aiba jocuri bune, asa cum a avut ca in trecut. Am mare incredere in el. il cunosc bine. Am mare incredere ca ne poate ajute. Ruse poate juca si numar 10, si numar 9. In Turcia a jucat numar 9. El a demonstrat ca are valoarea cand a venit prima data la Steaua. Important este sa arate pe teren ca este jucator de valoare.



De semnat se ocupa conducerea. Am vorbit cu el si mi-a zis ca a facut pregatire. Nu este 100%, dar vom incerca sa-l introducem cat mai repede. Avem nevoie de un jucator ca Rusescu. Putem sa-l punem pe lista UEFA, dar dupa antrenamente vom vedea ce va fi.



Gnohere nu trebuie sa se supere. Sa inteleaga ca este concurenta. Trebuie sa isi dea silinta. Asta e bine pentru echipa. Daca mai aduce un atacant, va fi foarte bine. Dar acum ne intereseaza un fundas central" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Poli Iasi.

Nicolae Dica a vorbit si despre posibilitatea ca Dennis Man sa plece la AS Roma, presa din Belgia anuntat ca semifinalista Ligii Campionilor l-a urmarit pe Man la derby-ul cu Dinamo.

"Oricine e de vanzare, daca se dau banii doriti de patron. Obiectivul principal e sa vina cati mai multi bani in club. Au mai fost zvonuri, important e sa ramana cu picioarele pe pamant" a mai spus Dica.