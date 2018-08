Avertismentul lui Dica pentru Morutan: "Sa nu-l facem acum de sute de milioane!" Ce spune despre mijlocasul de 19 ani

Urmarim si comentam impreuna FCSB - POLI IASI pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

Olimpiu Morutan a impresionat in partida cu Rudar Velenje de la Bucuresti, reusind un gol fantastic dupa ce a depasit 5 adversari si o pasa superba la reusita lui Daniel Benzar. Nicolae Dica indeamna insa la calm in ceea ce priveste tanarul mijlocas al FCSB-ului.



"De cand a venit la noi, arata mult mai bine decat in ultima perioada de la Botosani, dar nu trebuie sa-l facem de sute de milioane. Trebuie sa-l lasam, pentru ca e un copil modest, care munceste foarte mult si are multe calitati. Sa aiba incredere in el, pentru ca la Steaua a ajuns dupa ce a aratat aceste calitati, pe care acum trebuie sa le dezvolte” a spus Nicolae Dica.

Un mesaj similar l-a avut si patronul celor de la FC Botosani, echipa de la care a fost cumparat de FCSB. Valeriu Iftime a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport.

"Schimbarea de vestiar, de oras, sa nu devina o schimbare morala pentru el. Sa devina alt fotbalist, adica in mintea lui sa devina <<marele fotbalist de la FCSB>>. El este un baiat cu un imens talent, il cheama doar Morutan si nu e mare fotbalist. Poate deveni mare fotbalist. Am vorbit ieri dupa-amiaza cu el, mi s-a parut foarte echilibrat, stie ca are mult de muncit. A mai slabit un pic ceea ce e extraordinar. Daca pune si forta poate deveni un mare fotbalist" a spus Iftime la Pro X.