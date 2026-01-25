FCSB - CFR Cluj 1-3, ACUM, pe Sport.ro | Ardelenii marchează pe bandă rulantă! Cordea și-a rănit fost echipă

FCSB a avut parte de un început de vis de primă repriză cu CFR Cluj, dar de un final de coșmar. Campioana României en-titre a deschis scorul după doar două minute prin David Miculescu.

Reacția lui Mihai Stoica după ce CFR Cluj a făcut 2-1 cu FCSB

Ulterior a risipit mai multe șanse de a-și dubla avantajul, printre care o bară a căpitanului Darius Olaru și un șut peste cu poarta goală al lui Mihai Toma.

Zicala „Ocaziile se răzbună” s-a adeverit mai mult ca niciodată. Ardelenii au întors scorul spre finalul primei părți prin Aliev (41') și Korenica (44').

Mihai Stoica nu și-a putut ascunde dezamăgirea surprinsă de televiziuni la tribuna oficială. Președintele CA de la FCSB a pus, imediat după golul lui Koernica, mâna pe telefon și l-a sunat, cel mai probabil, pe finanțatorul Gigi Becali.

Echipele de strat în FCSB - CFR Cluj