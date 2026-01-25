FCSB a avut parte de un început de vis de primă repriză cu CFR Cluj, dar de un final de coșmar. Campioana României en-titre a deschis scorul după doar două minute prin David Miculescu.
Reacția lui Mihai Stoica după ce CFR Cluj a făcut 2-1 cu FCSB
Ulterior a risipit mai multe șanse de a-și dubla avantajul, printre care o bară a căpitanului Darius Olaru și un șut peste cu poarta goală al lui Mihai Toma.
Zicala „Ocaziile se răzbună” s-a adeverit mai mult ca niciodată. Ardelenii au întors scorul spre finalul primei părți prin Aliev (41') și Korenica (44').
Mihai Stoica nu și-a putut ascunde dezamăgirea surprinsă de televiziuni la tribuna oficială. Președintele CA de la FCSB a pus, imediat după golul lui Koernica, mâna pe telefon și l-a sunat, cel mai probabil, pe finanțatorul Gigi Becali.
Echipele de strat în FCSB - CFR Cluj
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea
- Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica
- Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani
- Antrenor: Daniel Pancu