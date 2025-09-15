Incredibil, dar adevărat: după aproape o treime din sezonul regulat, FCSB a ajuns să fie „vecină de clasament“ cu Csikszereda, Metaloglobus, Petrolul și Hermannstadt. Primele două sunt nou-promovate, iar ultimele două grupări sunt de play-out, în mod tradițional.

În acest peisaj dezolant, singura consolare a FCSB-ului e că a „murit și capra vecinului“. În sensul că și CFR Cluj, o pretendentă la titlu în mod obișnuit, a decăzut și ea acum.

Fanii, furioși, i-au băgat în ședință pe jucători

În acest moment, FCSB se confruntă cu un dezastru fără precedent, în campionat. Sport.ro a demonstrat aici această realitate incontestabilă, confirmată de cifre.

Dimensiunea dezastrului reiese și mai bine pentru FCSB, când vedem că echipa are o singură victorie, în nouă etape! De la care au trecut deja 58 de zile! Pe 19 iulie, când era caniculă afară, FCSB a bătut Petrolul, în deplasare, scor 1-0. E singurul meci câștigat, în campionat, în acest sezon, până în momentul de față.

Văzând această situație dezolantă, fanii roș-albaștrilor și-au pierdut răbdare, la Miercurea Ciuc. Mai ales că deplasarea până aici a fost una lungă. Încheiată o nouă dezamăgire: 1-1 cu Csikszereda. Tocmai de aceea, imediat după fluierul de final al meciului, suporterii i-au băgat pe jucătorii lui Pintilii și Charalambous „în ședință“, chiar pe teren.

Imaginile de mai jos arată cum Tănase și compania au fost certați chiar pe gazon pentru evoluțiile șterse din această campanie.

