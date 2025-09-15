Gigi Becali e un adept al exagerărilor. De această dată însă, patronul FCSB-ului are perfectă dreptate! Discursul său de după meciul Csikszereda – FCSB (1-1), oferit de sport.ro aici, a arătat decăderea campioanei.

Desigur, mulți au crezut că latifundiarul din Pipera a adoptat acest ton „apocaliptic“ din dorința de a-și „trezi“ echipa. La ce joacă FCSB însă, la ora actuală, putem spune că „mortul de la groapă nu se mai întoarce“. Pentru că formația bucureșteană s-a îndepărtat deja prea mult de lider și, mai mult decât atât, niciodată nu s-a aflat într-o situație atât de proastă, în campionat, după aproape o treime din sezonul regulat.

FCSB, cele mai slabe cifre după 9 etape, de când avem play-off și play-out

Până să luăm la puricat situația actuală din clasamentul Superligii, merită să pomenim două statistici care vorbesc de la sine.

În sezonul trecut, FCSB a pierdut doar 10 meciuri din 64. Acum, în campania actuală, trupa pregătită de Pintilii și Charalambous (foto) are deja 7 înfrângeri în 18 partide! Adică, procentajul înfrângerilor e de 38,8%. Un dezastru pentru o echipă care viza intrarea în grupa de Champions League și câștigarea campionatului.

Din păcate pentru FCSB, semnele proaste, care indică faptul că acest sezon e deja compromis în mare măsură, nu se opresc aici. Pentru că, după clasamentul Superligii, echipa se confruntă cu un dezastru istoric!

Concret, niciodată nu s-a întâmplat ca FCSB să aibă atât de puține puncte, după 9 etape, și să fie la o distanță atât de mare față de ocupanta locului 1. În acest moment, campioana ultimelor două sezoane are 7 puncte și e despărțită de 16 puncte de liderul Universitatea Craiova.

Iată cum a stat FCSB, în același punct al sezonului în ultimul deceniu, de când avem sistemul cu play-off și play-out:

*2024-2025: 9 puncte (locul 12, la 12 puncte de lider)

*2023-2024: 22 de puncte (locul 2, la egalitate cu lider)

*2022-2023: 10 puncte (locul 11, la 11 puncte de lider)

*2021-2022: 15 puncte (locul 6, la 9 puncte de lider)

*2020-2021: 21 de puncte (locul 2, 3 puncte de lider)

*2019-2020: 10 puncte (locul 10, la 10 puncte de lider)

*2018-2019: 18 puncte (locul 1, la 1 punct de locul 2)

*2017-2018: 18 puncte (locul 4, la 4 puncte de lider)

*2016-2017: 20 puncte (locul 1, la 3 puncte de lider)

*2015-2016: 16 puncte (locul 5, la 4 puncte de lider)

Așadar, în acest moment, singurul obiectiv realist pentru FCSB e atacarea unui loc de play-off. Pentru că distanța față de locul 6 e de „doar“ 7 puncte.

Pe de altă parte, și această țintă pare a fi realizabilă doar pe hârtie, la ce joacă FCSB acum. De altfel, bilanțul victoriilor din acest sezon intern, de un meci câștigat din nouă, e un alt aspect care reflectă dimensiunea problemelor existente, la ora actuală.

