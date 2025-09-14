Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a tras o concluzie tăioasă la adresa celor de la FCSB, după ce campioana s-a împiedicat pe terenul nou-promovatei Csikszereda, scor 1-1, în etapa a noua din Superliga.



Panduru consideră că, prin acest nou pas greșit, FCSB a ieșit din lupta pentru titlu, lăsând cale liberă Universității Craiova.



FCSB a condus la Miercurea Ciuc prin golul marcat de Malcom Edjouma în minutul 55, dar a fost egalată spre final, în urma autogolului lui Alexandru Pantea din minutul 81. Cu acest rezultat, campioana rămâne pe un dezamăgitor loc 12 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate, în timp ce Csikszereda obține al treilea punct al sezonului și ocupă poziția a 15-a.



"Nu prea înțelegi nimic la FCSB"



La finalul partidei, Basarab Panduru a analizat prestația echipei antrenate de Elias Charalambous și a transmis că lupta la titlu pare să se fi simplificat considerabil, cu Universitatea Craiova mare favorită.



"Greu să tragi o concluzie, nu prea înțelegi nimic, nu știi unde se află FCSB", a spus Panduru la Prima Sport, adăugând: "Te gândeai că joacă la Csikszereda, să nu se supere pe mine, echipa cu cel mai slab lot, alături de Metaloglobus, te gândeai că se duce și câștigă. Conduc 1-0, nu mai vor să joace, fac schimbările ca să țină de rezultat. Credeai că e momentul să te apropii de Craiova, dar acum cred că Craiova are un singur adversar, ea și posibil Rapidul".



Csikszereda - FCSB 1-1



Au marcat: Pantea (autogol, min. 81) / Edjouma (min. 55)

Csikszereda: Pap – Bloj (Szalay 83), Hegedus, Palmeş, Paszka – B. Vegh (Dusinszki 83), Veres – Anderson Ceara, Bakos (A. Gergely 90), B. Szabo (Jebari 67) – Dolny (Eppel 67)



Antrenor: Robert Ilyes



FCSB: Târnovanu – Cercel (M. Toma 46), Graovac, Baba Alhassan, Pantea – Olaru (Edjouma 46), Lixandru – Miculescu (Mamadou Thiam 46), Fl. Tănase (Chiricheş 70), Cisotti (Octavian Popescu 79) – Bîrligea



Antrenor: Elias Charalambous.

