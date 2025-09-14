Campioana României trece printr-o perioadă delicată în campionat. După primele opt etape are doar șase puncte și este pe locul 14, la egalitate cu Petrolul Ploiești, dar cu un golaveraj inferior.



FCSB are o șansă bună de a strânge puncte. Întâlnește ultima clasată Csikszereda Miercurea Ciuc, care are doar două puncte după șapte meciuri.



Csikszereda - FCSB, ora 21:00, LIVE TEXT



FK Csikszereda a încheiat etapa trecută cu cea mai slabă apărare, 19 goluri încasate, dintre care 11 în prima repriză.



Nouă dintre cele 14 goluri primite de roș-albaștri au fost încasate în partea secundă, dintre care cinci după minutul 75.



Florin Tănase a înscris în runda anterioară (2-2 cu CFR Cluj) pentru a cincea oară în actualul sezon și a ajuns la 107 reușite în SuperLigă, egalând două nume de legendă în ierarhia marcatorilor all-time, pe Ion ‘Puiu’ Ionescu (cel mai bun marcator în campionat din istoria Rapidului) și pe Sorin Cârțu.



22 dintre cei 25 de jucători utilizați de ciucani au debutat în principala competiție internă din România chiar în acest sezon. De partea cealaltă, FCSB este singura echipă din campionatul curent fără debutanți.



20 dintre cei 29 de jucători utilizați de gruparea bucureșteană sunt fotbaliști autohtoni, cei mai mulți dintre toate competitoarele.

