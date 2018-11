Surpriza pregatita IN SECRET de FCSB! Lovitura neasteptata pe care o poate da Becali in iarna: anunt de ultim moment din Italia

Gigi Becali a anuntat ca este foarte aproape sa incheie transferul lui Dorin Rotariu.

Fostul jucator al lui Dinamo l-ar costa pe patronul FCSB doua milioane de euro, potrivit presei belgiene. Becali isi poate recupera imediat suma, insa dintr-o eventuala plecare a lui Gnohere, asa cum se credea pana acum.

Gnohere ar putea pleca si el in iarna, fiind dorit de echipe din zona araba, insa marea surpriza ar putea fi reprezentata de transferul lui Dennis Man. Tanarul jucator este dorit cu insistenta de AS Roma si ar putea sa ajunga in Serie A inca din aceasta iarna.

"Roma, de la Tonali la Dennis Man", scriu cei de la forzaroma.info, care mai puncteaza si ca antrenorul Di Francesco a transmis conducerii ca are nevoie neaparata de transferuri in atac. AS Roma are de ales intre Man si Tonali, un pusti de 18 ani de la Brescia.

Gigi Becali visa sa incaseze 100 milioane de euro in schimbul lui Dennis Man, aceasta fiind si clauza de reziliere stabilita pentru tanarul jucator. Evolutiile mai putin bune din ultima perioada l-au adus pe Man in colimatorul patronului, care nu ar spune "nu" unei plecari a fotbalistului in iarna pentru o oferta de minimum 6-7 milioane de euro.