Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație de la FCSB, a confirmat că patronul Gigi Becali își permite să plătească 2,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș. Suma reprezintă pretențiile celor de la Trabzonspor pentru atacantul împrumutat la Gaziantep.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB

Stoica a subliniat că nu este interesat de Drăguș, chiar dacă a recunoscut că vârful are anumite calități fotbalistice. Oficialul campioanei en-titre a transmis că un eventual transfer al vârfului naționalei ar reprezenta dorința lui Becali.

„Nu cred că este o variantă și nici nu sunt foarte interesat. Gigi vrea să-și satisfacă… Eu nu știu cum să-i spun. Aici e o chestie pe care eu nu o înțeleg. Știu că îi plac foarte mult atacanții care nu pierd mingea. Pe de altă parte, spune că cel mai bun atacant român e Drăguș.

Deci nu știu cum să o interpretez. Are un milion şi jumate acolo salariul. Pentru ce ar veni el în România… Ca să plătească 2 milioane și jumătate pe el, asta cred că nu e niciun fel de problemă pentru Gigi. El a mai plătit sumă mai mare pe Bîrligea. Deci nu asta ar fi problema. Dacă vrea să-i dea un milion lui Drăguș, poate să facă și asta”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Motivele pentru care Stoica nu îl vrea pe Drăguș

Ulterior, Stoica a expus motivele pentru care nu își dorește transferul lui Denis Drăguș la FCSB: „Că în vestiar se resimte într-un fel, posibil şi asta. Nu are sens să vorbim despre un jucător care aparţine… Până la urmă, patronul decide. Eu, la momentul acesta, studiez jucători străini din alte campionate. Pe Drăguş îl ştim. Jucător cu certe calităţi, dar care a avut până acum un singur sezon foarte bun la Gaziantep. În rest, două semi-sezoane prin Belgia, în rest nimic.

În acest sezon, de exemplu, este un eşec pentru el. Ok, accidentări. Cum spunea Vasile Simionaş: 'Jucător bun este cel care joacă'. Eu nu prea înţelegeam. După ani de zile am înţeles ce vrea să spună. În momentul în care ai un jucător pe care nu te poţi baza din varii motive, înseamnă că nu e bun”.