Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Parc des Princes” în turul semifinalelor UEFA Champions League. Returul e programat miercuri, 6 mai, de la ora 22:00, pe ”Allianz Arena”.
EXCLUSIV Ciprian Marica a urmărit PSG - Bayern și a venit cu un verdict crunt despre fotbalul românesc: ”Din păcate”
Paris Saint-Germain - FC Bayern Munchen s-a încheiat 5-4.
Fostul internațional român, Ciprian Marica, a urmărit confruntarea de marți seară și a evidențiat că astfel de meciuri sunt la ani lumină față de ce se întâmplă în Superliga României.
- În prima repriză s-au înscris cinci goluri, iar asta a reprezentat o premieră absolută pentru această fază a turneului.
”Fotbal total! Pentru asta ne uităm la televizor. Diferența e mare față de ceea ce vedem, din păcate, zi de zi în fotbalul românesc”, a spus Marica pentru Pro TV și Sport.ro.
Au fost două reprize incendiare pe ”Parc des Princes” marți seară. Bayern a deschis scorul în minutul 17 prin Harry Kane, care a transformat o lovitură de la 11 metri. Khvicha Kvaratskhelia a restabilit egalitatea în minutul 24, iar Joao Neves a dus scorul la 2-1 în minutul 33.
Înainte de pauză, Michael Olise a egalat în minutul 41. Chiar și așa, PSG a fost cea care a intrat la vestiare cu avantaj, după ce Ousmane Dembele a fructificat cu sânge rece al doilea penalty din meci.
În actul secund, Kvaratskhelia a marcat golul 4 pentru PSG în minutul 56, iar la doar două minute în față, Ousmane Dembele și-a trecut în cont ”dubla”.
Dayot Upamecano și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 65, iar Luis Diaz, după o preluare perfectă în urma pasei lui Harry Kane, a închis tabela de marcaj la 5-4.
