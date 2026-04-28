Bosniacul Demirovic s-a ţinut de cuvânt: 800 de litri de bere pentru suporterii lui VfB Stuttgart

”Ofer o bere întregului stadion din Stuttgart dacă ne calificăm la Cupa Mondială” , spunea Demirovic, potrivit news.ro . Bosnia şi-a asigurat biletul, iar bosniacul s-a trezit cu o notă de plată probabil destul de mare pentru 800 de litri de bere pentru suporteri, potrivit sofoot.com.

Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor

S-a întâmplat la Festivalul Primăverii, unde, după ce a deschis cu succes butoiul, bosniacul a turnat bere pentru cei circa 2.500 de invitaţi prezenţi.

”Nu m-am aşteptat niciodată să veniţi atât de mulţi. Toată lumea ştie ce înseamnă Cupa Mondială pentru întreg poporul nostru. Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea. De aceea, astăzi vă ofer cu mândrie câte o băutură”, le-a spus Demirović celor prezenţi.

La începutul lunii, Ermedin Demirovic a promis că le va cumpăra bere suporterilor clubului dacă echipa sa naţională se va califica la turneul final. Atacantul în vârstă de 28 de ani a făcut această promisiune înaintea barajului Bosniei, care s-a încheiat cu victoria la loviturile de departajare împotriva italienilor, la Zenica.

Bosnia, care va participa pentru a doua oară la Cupa Mondială, va juca în Grupa B la turneul care se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie, alături de Canada, Qatar şi Elveţia.