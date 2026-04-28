Bosniacul Demirovic s-a ţinut de cuvânt: 800 de litri de bere pentru suporterii lui VfB Stuttgart

Ermedin Demirovic, atacantul echipei VfB Stuttgart, făcuse o promisiune înaintea meciului de baraj dintre Bosnia-Herţegovina şi Italia

”Ofer o bere întregului stadion din Stuttgart dacă ne calificăm la Cupa Mondială”, spunea Demirovic, potrivit news.ro. Bosnia şi-a asigurat biletul, iar bosniacul s-a trezit cu o notă de plată probabil destul de mare pentru 800 de litri de bere pentru suporteri, potrivit sofoot.com.

S-a întâmplat la Festivalul Primăverii, unde, după ce a deschis cu succes butoiul, bosniacul a turnat bere pentru cei circa 2.500 de invitaţi prezenţi.

”Nu m-am aşteptat niciodată să veniţi atât de mulţi. Toată lumea ştie ce înseamnă Cupa Mondială pentru întreg poporul nostru. Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată în viaţa mea. De aceea, astăzi vă ofer cu mândrie câte o băutură”, le-a spus Demirović celor prezenţi.

La începutul lunii, Ermedin Demirovic a promis că le va cumpăra bere suporterilor clubului dacă echipa sa naţională se va califica la turneul final. Atacantul în vârstă de 28 de ani a făcut această promisiune înaintea barajului Bosniei, care s-a încheiat cu victoria la loviturile de departajare împotriva italienilor, la Zenica.

Bosnia, care va participa pentru a doua oară la Cupa Mondială, va juca în Grupa B la turneul care se va desfăşura între 11 iunie şi 19 iulie, alături de Canada, Qatar şi Elveţia.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
ULTIMELE STIRI
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
Ce antrenor vrea Florin Tănase la FCSB: ”A avut rezultate incredibile”
Ce antrenor vrea Florin Tănase la FCSB: ”A avut rezultate incredibile”
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
Se întoarce Elias Charalambous la FCSB? Răspunsul oferit de Mihai Lixandru
Răzvan Lucescu: ”În vară sau într-un an abandonez”
Răzvan Lucescu: ”În vară sau într-un an abandonez”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"



Recomandarile redactiei
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
PSG - Bayern Munchen 1-1, ”finala” din semifinalele Champions League! Kvaratskhelia restabilește egalitatea
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”
Ce antrenor vrea Florin Tănase la FCSB: ”A avut rezultate incredibile”
Ce antrenor vrea Florin Tănase la FCSB: ”A avut rezultate incredibile”
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
Fabio Capello nu s-a abținut înainte de PSG - Bayern. Ce a putut să spună despre antrenorul parizienilor
E comparată cu Paige Spiranac și afișează o viață de lux! Atleta cu sute de mii de urmăritori care rupe internetul
E comparată cu Paige Spiranac și afișează o viață de lux! Atleta cu sute de mii de urmăritori care rupe internetul
Alte subiecte de interes
A făcut o promisiune nemaivăzută dacă merge la Mondial, iar acum se ține de cuvânt! Îl costă o avere
A făcut o promisiune nemaivăzută dacă merge la Mondial, iar acum se ține de cuvânt! Îl costă o avere
Reacția lui Ermedin Demirovic după ce Bosnia s-a cocoțat pe primul loc în grupa României
Reacția lui Ermedin Demirovic după ce Bosnia s-a cocoțat pe primul loc în grupa României
Transfer record la VfB Stuttgart, după ce șvabii au terminat peste Bayern Munchen!
Transfer record la VfB Stuttgart, după ce șvabii au terminat peste Bayern Munchen!
Ciprian Marica, pe prima pagină din ziarele germane! Povestea din spatele transferului la VfB Stuttgart
Ciprian Marica, pe prima pagină din ziarele germane! Povestea din spatele transferului la VfB Stuttgart
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

