La începutul lui februarie, a apărut informația conform căreia sportiva nu ar fi răspuns oficialilor anti-doping, iar din sursele Pro TV și Sport.ro, la aproape trei luni de la momentul respectiv, Ana Bărbosu ar fi primit o suspendare de doi ani pentru asta.

Doina Melinte a numit marele vinovat pentru situația în care a ajuns Ana Bărbosu

Doina Melinte, campioana care a lucrat timp de un deceniu la Agenția Națională Anti-Doping, consideră că mama Anei Bărbosu este principala vinovată pentru situația în care a ajuns sportiva.

”Eu aș spune că este vinovată mama. A plecat din România, s-a dus în America, mai mult ca sigur sport nu va mai face!

Dacă te caută ofițerii de control doping de n ori și nu te găsesc după... Dacă nu răspunzi la două controale doping și nu ți s-au făcut ești automat suspendat”, a spus Doina Melinte.

Ana Maria Bărbosu l-a angajat pe avocatul Simonei Halep, iar costurile vor fi suportate de americanii de la Stanford, universitatea la care studiază românca. Ea poate rata Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

”Trebuie să-i acordăm gimnastei prezumția de nevinovăție, avem o informare, nu este o decizie finală”, a spus Ioan Suciu pentru Pro TV și Sport.ro.

Bărbosu riscă să piardă și medalia de bronz de la JO 2024

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Ana Bărbosu a încheiat pe podium proba de la sol, însă o contestație depusă de americani i-a luat bucuria româncei. Federația Română de Gimnastică (FRG) și Ana Bărbosu au mers, ulterior, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

Instanța a decis ca medalia de bronz să meargă la Bărbosu, iar americanii s-au adresat Tribunalului Federal Elvețian, practic, singura cale de atac pentru TAS. La sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, Ana Bărbosu a primit lovitura: Tribunalul Federal a decis rejudecarea cazului de către TAS.