FCSB a bifat prima înfrângere cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, pierzând cu 2-3 pe terenul celor de la FC Botoșani, în etapa a treia din play-out. Deși roș-albaștrii au condus în două rânduri, gazdele au întors rezultatul prin dubla lui Hervin Ongenda și golul lui Sebastian Mailat.

În ciuda evoluției meciului, Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și nu a intervenit peste finul său la echipă, însă Mihai Stoica a dezvăluit că patronul l-a sunat după meci pentru a cere lămuriri vizavi de o decizie luată în repriza a doua, când David Miculescu a fost scos de pe teren în minutul 60, la scorul de 2-1, locul său fiind luat de Octavian Popescu.

Motivul din spatele schimbării lui David Miculescu

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a clarificat situația, explicând că modificarea a fost cerută chiar de jucător.

„Foarte puțin la finalul meciului am discutat. Adică două minute, pentru că trebuia să intre la emisiune. Întreba de ce a ieșit… Toată lumea a sărit în meciul cu Metaloglobus că a ieșit Olaru. Venind după răceală, a făcut semn că nu mai poate să respire. Nu știam, din lojă, de ce a ieșit Olaru.

Asta mă întreba Gigi, de ce a ieșit Miculescu. A cerut schimbare pentru că nu mai putea. Jucătorii de gabarit, pe terenuri mai grele… suferă. N-a venit bine nici el de la echipa națională. N-a fost niciun meci în care să vină bine de la națională. Se antrenează altfel, e normal. Unii joacă, alții nu joacă. Unii nu au ritm”, a povestit Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

În urma partidei din Moldova, lupta din play-out rămâne strânsă. FCSB și FC Botoșani împart primele două poziții, ambele cu câte 27 de puncte, în timp ce UTA Arad are șansa să preia șefia clasamentului dacă va obține o victorie împotriva celor de la Metaloglobus.