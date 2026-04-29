Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

În ultima perioadă au apărut mai multe nume de jucători care ar putea să părăsească echipa de pe ”Bernabeu”, după dezamăgirea din acest sezon. Evident, vor exista și transferuri, dar clubul exclude posibilitatea de a aduce un atacant.

Endrick revine la Real Madrid

Concret, Real Madrid se va baza pe brazilianul Endrick (19 ani), fotbalistul împrumutat la Olympique Lyon pentru a doua parte a acestui sezon, pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel, anunță jurnaliștii spanioli de la OKDiario.

Până acum, sud-americanul a evoluat în 18 partide pentru francezi în toate competițiile, reușind să adune șapte goluri și șapte pase decisive. Conducerea Realului îi urmărește atent evoluțiile și se pare că Endrick a reușit să-i convingă, astfel că acesta va primi mai multe șanse în echipă.