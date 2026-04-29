Real Madrid pregătește o adevărată reconstrucție în vară, după un nou sezon fără trofeu.

Eliminată din UEFA Champions League de Bayern Munchen (1-2, 3-4) și cu titlul aproape pierdut în fața rivalei Barcelona, Real Madrid pregătește mai multe mișcări de trupe. Câțiva jucători ar urma să plece în vară, iar antrenorul Alvaro Arbeloa (43 de ani), ”instalat” ca interimar, nu va rămâne și în sezonul următor.

În ultima perioadă au apărut mai multe nume de jucători care ar putea să părăsească echipa de pe ”Bernabeu”, după dezamăgirea din acest sezon. Evident, vor exista și transferuri, dar clubul exclude posibilitatea de a aduce un atacant.

Endrick revine la Real Madrid

Concret, Real Madrid se va baza pe brazilianul Endrick (19 ani), fotbalistul împrumutat la Olympique Lyon pentru a doua parte a acestui sezon, pentru a prinde mai multe minute la cel mai înalt nivel, anunță jurnaliștii spanioli de la OKDiario.

Până acum, sud-americanul a evoluat în 18 partide pentru francezi în toate competițiile, reușind să adune șapte goluri și șapte pase decisive. Conducerea Realului îi urmărește atent evoluțiile și se pare că Endrick a reușit să-i convingă, astfel că acesta va primi mai multe șanse în echipă.

În schimb, alt atacant va pleca de la echipă în vară. Gonzalo Garcia (22 de ani), atacantul care a evoluat în 33 de partide în acest sezon pentru Real Madrid, va fi liber să-și caute o altă echipă în următoarea perioadă de mercato, anunță jurnalistul Mario Cortegana.

Garcia este un jucător crescut de Real Madrid. A trecut pe la toate grupele de juniori din cadrul clubului, iar la începutul acestui sezon a fost promovat la prima echipă.

Real Madrid, departe de lider în La Liga

Real Madrid mai are de jucat cu Espanyol (3 mai, 22:00), FC Barcelona (10 mai, 22:00), Oviedo (14 mai, 22:30), Sevilla (17 mai, 19:00) și Athletic Bilbao (24 mai, 19:00):

Madrilenii au 74 de puncte după 33 de etape și sunt departe de liderul și rivala Barcelona, care are 85 de puncte și este foarte aproape de un nou titlu în La Liga.

