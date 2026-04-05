Partida a început perfect pentru FCSB. Darius Olaru a deschis scorul în minutul 4, însă gazdele au egalat în minutul 35 prin Ongenda. Bucureștenii au intrat la pauză în avantaj, după penalty-ul transformat de Florin Tănase în minutul 41.

Hervin Ongenda: „Lucrurile mici fac diferența”

În repriza secundă, Ongenda a restabilit egalitatea în minutul 68, iar Mailat a marcat golul victoriei în minutul 78. Finalul a fost complicat pentru FCSB, care a rămas în zece oameni după eliminarea lui Alexandru Lixandru în minutul 88.

La finalul meciului, Hervin Ongenda a vorbit la flash-interviu despre victoria importantă obținută de echipa sa.

„Am luptat împotriva unei echipe puternice. Ca de obicei, luăm gol devreme, nu știu de ce. Cel mai important lucru este că am arătat că avem caracter să întoarcem rezultatul. Suntem bine, vreau să câștigăm toate meciurile. Lucrurile mici fac diferența”, a declarat Ongenda.

În ciuda eșecului, FCSB rămâne pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani.