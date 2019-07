FCSB isi poate lua fundas stanga din Spania! Surpriza: varianta la care poate apela Becali daca negocierile pentru Florin Stefan si De Nooijer nu se concretizeaza

FCSB a debutat in noul sezon cu mai multe improvizatii in echipa. Bogdan Andone s-a vazut nevoit sa apeleze la serviciile lui Mihai Roman, fotbalist de banda dreapta, trimitandu-l pe acesta pe postul de fundas stanga.

FCSB s-a intarit in compartimentul median cu Ionut Vina, achizitionat de la Viitorul, si il asteapta acum si pe portughezul Thierry Moutinho, fotbalist la care CFR Cluj a renuntat in aceasta vara. Unul dintre posturile problema ale echipei, cel de fundas stanga, este deocamdata descoperit. Momcilovic si Stan sunt inca accidentati, iar Bogdan Andone a jucat cu Mihai Roman la meciul cu Milsami Orhei.

Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut ca are in plan aducerea unui fundas stanga si a spus ca negociaza pentru Florin Stefan (Sepsi OSK) si Bradley De Nooijer (FC Viitorul). Sepsi cere 1.000.000 euro in schimbul internationalului de tineret, in timp ce Hagi vrea si el peste 500.000 pentru De Nooijer. Problema in cazul celui de-al doilea este ca isi doreste un transfer in strainatate.

Cristi Ganea, varianta pentru FCSB

Pentru moment, Becali testeaza apele in privinta celor doi jucatori. El spera ca Sepsi OSK sa mai scada din pretentiile financiare pe care le are pentru a-l ceda pe Florin Stefan. De asemenea, acesta asteapta si un semn de la Bradley De Nooijer, care la randul sau asteapta sa vada ce oferte va mai primi.

In cazul in care niciuna dintre variante nu se va concretiza, Becali poate apela la un plan de urgenta.

Un alt jucator lansat de Hagi, Cristi Ganea (27 de ani), poate fi solutia salvatoare a FCSB-ului.

Ganea, care a jucat in ultimul sezon la Numancia sub forma de imprumut, a fost anuntat de antrenorul lui Athletic Bilbao, Gaizka Garitano, ca nu intra in vederile sale pentru noua stagiune. Astfel, el a primit vestea ca e liber sa isi caute o noua echipa, la care sa plece fie imprumut, fie definitiv.

In acest moment, una dintre echipele care il mai vor pe Cristi Ganea este Tenerife, antrenata de Lopez Garai.