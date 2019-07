Primul patron din Liga 1 care e de acord cu infiintarea echipelor feminine! Gigi Becali, contrazis: "Nu strica nimic, chiar ajuta fenomenul fotbalistic!"

Tot el spune ca "daca nu implementam rapid VAR-ul, ne departam de fotbalul modern".

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, spune ca este de acord cu obligativitatea infiintarii de echipe feminine pentru cluburile de Liga 1, asa cum a sustinut si implementarea regulii U21, dar si ca fotbalul romanesc are nevoie urgenta de implementarea tehnologiei video assistant referee (VAR).



Cum a fost pauza competitionala pentru FC Botosani?

E greu de spus. Eu sper ca echipa mea sa fie mai buna decat in sezonul trecut. Structura de baza a ramas, mai putin Fabbrini, care e mai greu de inlocuit. Celorlalti le-am gasit inlocuitori si am adus niste jucatori, in opinia lui Croitoru, mai buni decat ce am avut pana acum. Am vazut echipa mea in Austria si cred ca a jucat mai constructiv si cu mai mult continut decat pana acum.





„CLUJUL, FCSB, CRAIOVA, VIITORUL, FAVORITE LA TITLU IN ACEASTA ORDINE”



Cum vedeti nivelul Ligii 1?

Cred ca toate echipele au vrut sa se intareasca, dar ne vom face o opinie pertinent dupa 2-3 etape, cand vedem cateva jocuri. Nu i-am vazut pe ceilalti in meciuri amicale, nu prea stiu ce au facut si cum arata acum. Nu ma intereseaza ce face Clujul, FCSB, Craiova si Viitorul, care cred ca au sanse la titlu in aceasta ordine. Din pacate, spun eu, primele 3-4 locuri din clasament sunt luate. Clujul are constanta si stie sa castige campionate, dar are o problema in cupele europene si ne-ar face un deserviciu enorm tuturor sa nu se califice macar in grupele Europa League, ar fi un dezastru. Dar in campionat pare cea mai buna. Viitorul nu e construita sa castige campionate, ci sa creasca jucatori. Dar, daca celelalte competitoare sunt slabe, poate ajunge sa fie campioana. FCSB are o echipa tanara si s-ar putea sa fie spectaculoasa, dar mai putin consistenta la puncte. Eu trebuie sa ma concentrez pe Dinamo, Astra, Medias, Sepsi… Echipele care au potential sa ocupe celelalte doua pozitii de play-off.



Deci, obiectivul e play-off-ul?

Toti vrem play-off-ul, dar am vorbit cu capitanul Miron si cu echipa si am zis ca vom stabili obiectivul dupa 10 etape. Acum le cer doar sa joace fotbal, sa faca spectacol sportiv pentru spectatori si astept sa se sudeze echipa. Dupa 10 etape vom vedea daca putem sa ridicam pretentii de play-off. Obiectivul inseamna si recompensa, in fotbal exista doar recompensa, nu si diminuare. Atunci o sa le ofer ceva in plus ca sa fie motivati si mai mult.



Prima etapa este la Giurgiu. Tantarii de acolo au devenit legendari...

Da, prima etapa este la Astra. Vorbeste toata lumea de tantarii de la Giurgiu, dar toata tara e plina de tantari, nu stiu de unde sunt asa multi, de ce e asa greu sa se dea cu solutie contra lor. Ne-am luat spray-uri, solutii de tot felul, dar speram ca putem sa dam cu solutie pe langa poarta, pe acolo, sa speriem fundasii (rade).

„CROITORU ARE STOFA DE ANTRENOR”



Aveti incredere in Marius Croitoru?

Da, Croitoru are stofa de antrenor bun, are material de antrenor, ca sa facem un joc de cuvinte. Am vazut cantonamentul, jocurile de pregatire, atmosfera din lot si mi-a placut. Dar stiu si ca conditiile reale de viata nu sunt ca cele din filme. Perioadele fara rezultate pot fi fatale tuturor, mai ales antrenorilor fara experienta. Eu nu l-am numit antrenor pe Croitoru ca sa il ajut, eu nu fac experimente cu el, eu cred cu desavarsire ca e un antrenor bun, cea mai buna varianta pe care am avut-o acum. Nu sunt un om care tine securea deasupra antrenorului, dar i-am zis ca rezultatele mentin un antrenor. Sper ca solutia noua de la FCSB, cu noul antrenor, cu un antrenor secund in locul principalului, ca la Botosani, ca sa facem o gluma, sa fie o solutie buna. Dar eu nu trebuie sa castig campionate, ca FCSB.



An de an, Botosaniul a inventat niste jucatori. Pe cine trebuie sa urmarim atent in acest sezon?

Cred ca trebuie sa fiti foarte atenti la Denis Harut, la fundasul central Chindris, vorbesc de copiii U21... Cred in „explozia” lui Ongenda si avem doua solutii bune de atacanti, adica Ashkovski si Reagy Ofosu, ultimul, un jucator adus de prin Germania, cum ii desprafuim noi. Are niste calitati extraordinare. Si avem un junior foarte bun, Campanu. Plus, Leonel Pierce, care are un CV mai bun ca Rodriguez.



"AM FOST DE ACORD CU REGULA U21, SUNTEM DE ACORD CU INFIINTAREA ECHIPELOR FEMININE"



Cum vi se par noile masuri pentru sezonul viitor, cu detinerea unei echipe feminine?

Eu am crezut si in regula U21, am fost la inceput printre putinii care nu am criticat regula. Asa sunt acum printre putinii care spun ca fotbalul feminin aduce un castig fotbalului, in general. Pe plan mondial este din ce in ce mai popular si mai urmarit. Nu strica nimic aceste reguli, ba din contra, ajuta fenomenul fotbalistic. Nu am facut inca calculele ca sa vad cat costa o echipa de fotbal feminin, ca sa vad care sunt nevoile financiare, ca sa pot sa compar cu castigul. Astea nu le-a inventat domnul Burleanu, dar are intuitia sa aduca lucruri facute in alte tari de foarte multa vreme si care se pot impune si la noi. Daca U21 era de acum 10 ani, astazi aveam un campionat mult mai puternic si o echipa nationala care nu tremura pentru calificari. Eu cred ca fotbalul feminin va aduce o alta categorie de spectatori, care acum nu vin la stadion.



Ce inseamna acest lucru?

Poate sa aduca si nevoia autoritatilor de a schimba arenele sportive, pentru ca aduci alta structura de spectatori, dintr-o zona mai sensibila. Spectatorii de acum sunt usor blazati, invatati sa vina la stadion, indiferent de conditii. Fotbalul feminin poate obliga autoritatile locale si nationale ca sa se gandeasca la modificarea arenelor sportive. Modernizate, cu alta acustica, cu alte activitati colaterale - magazine, cafenele, librarii, locuri de joaca pentru copii, de ce nu... La Botosani suntem intr-un proces de cautare a unor finantari prin CNI si prin alte surse. Cred ca primaria de la noi se ocupa de un studiu de fezabilitatea, de oportunitate, si pe urma sa cautam finantari. Eu cred ca toti cei care vor cu adevarat sa faca un stadion gasesc bani. Noi spunem ca a facut Dragnea si altii, dar trebuie sa gasesti un primar care vrea cu adevarat. Un stadion nu este doar pentru fotbal si atat. Se pot face concerte, spectacole, intruniri, targuri, diverse evenimente... Un stadion modern poate schimba mult in bine fata unui oras.



"DACA NU IMPLEMENTAM RAPID VAR-UL, NE DEPARTAM DE FOTBALUL MODERN"



Era nevoie de VAR inca din acest sezon?

Da, se schimbau lucruri in bine la nivel de arbitraj, cred 100%. Faptul ca exista tehnologia asta si tu nu o folosesti este o mare greseala. Este o lupta impotriva timpului, ramanem in urma timpului, ne departam de fotbalul modern. De VAR e nevoie de 200 de ani, dar acum 200 de ani nu exista, nici acum 30 de ani, nici acum 6 ani. Tehnologia este matura acum, se poate implementa, trebuie sa o folosim, obligatoriu. Nu face altceva decat sa elimine niste greseli umane, care nu fac parte din spectacol. O fi fotbalul frumos ca e imprevizibil, dar corectitudinea nu stirbeste cu nimic spectacolul sportiv. Greselile pot sa devina pietre de moara chiar si pentru cele mai spectaculoase meciuri. VAR-ul nu e atat de scump, nu e atat de greu de implementat, trebuie doar sa se vrea. Daca vrem, vom gasi si finante si tot.