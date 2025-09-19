„Roș-albaștrii” au deschis scorul după golul marcat de Daniel Bîrligea în minutul 36, dar egalarea a venit imediat, la doar patru minute după prin golul lui Dumiter.

Mykola Kovtalyuk a fost cel care a adus-o în avantaj pe FC Botoșani în repriza a doua și a reușit „dubla” la una dintre ultimele faze.

FCSB, în cădere liberă! Pe ce loc se află campioana României după înfrângerea cu Botoșani

