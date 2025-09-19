„Roș-albaștrii” au deschis scorul după golul marcat de Daniel Bîrligea în minutul 36, dar egalarea a venit imediat, la doar patru minute după prin golul lui Dumiter.
Mykola Kovtalyuk a fost cel care a adus-o în avantaj pe FC Botoșani în repriza a doua și a reușit „dubla” la una dintre ultimele faze.
FCSB, în cădere liberă! Pe ce loc se află campioana României după înfrângerea cu Botoșani
FCSB se afla pe locul 11 înaintea duelului cu FC Botoșani, iar în urma acestei înfrângeri campioana României a căzut pe locul 13.
În cazul în care Petrolul se va impune în fața Unirii Slobozia, ploieștenii vor trece peste rivalii bucureșteni și „roș-albaștrii” ar coborî pe locul 14 din Superliga, după zece etape din sezonul 2025/2026.
Echipa patronată de Gigi Becali are o singură victorie în actuala stagiune, patru remize și cinci înfrângeri.