Probleme pentru FCSB chiar înaintea debutului în Superliga: un titular s-a accidentat

Probleme pentru FCSB chiar înaintea debutului în Superliga: un titular s-a accidentat Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB, echipa antrenată de Marius Baciu, pierde un jucător important înaintea meciului cu FC Argeș.

TAGS:
FCSBMihai PopescuSuperliga
Din articol

Mihai Popescu a suferit o accidentare la antrenament și va rata prima etapă. FCSB debutează astăzi, de la ora 21:30, în noua ediție de campionat. Roș-albaștrii vor întâlni formația FC Argeș într-o partidă care se va disputa pe stadionul Ghencea.

Tehnicianul Marius Baciu se confruntă cu dificultăți de lot în încercarea de a începe cu dreptul noul sezon. Potrivit Digisport, fundașul Mihai Popescu a acuzat probleme medicale în timpul unei ședințe de pregătire și nu va face parte din lotul pentru confruntarea din această seară.

  • Mihai popescu sportpictures
×
Mihai Popescu 250625
Mihai Popescu Rangers 211024
Interviu Mihai Popescu 210924
Mihai Popescu / Foto: Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Absențe numeroase în tabăra roș-albastră

Situația din apărare este complicată pentru echipa bucureșteană. Siyabonga Ngezana și David Miculescu sunt deja indisponibili din cauza accidentărilor, în timp ce prezența lui Arad pe teren este incertă. Absența lui Popescu îngreunează și mai mult planurile tactice ale staff-ului.

Fundașul în vârstă de 33 de ani a traversat o perioadă dificilă și în stagiunea precedentă, când o ruptură de ligament încrucișat l-a ținut departe de gazon aproximativ șase luni, din octombrie până în martie. Ulterior, evoluțiile sale consistente din play-out și de la meciurile de baraj l-au convins pe patronul Gigi Becali să-i prelungească înțelegerea contractuală.

Cum ar putea arăta primul 11

În lipsa lui Mihai Popescu, cel mai probabil Andre Duarte va fi trimis pe teren din primul minut pentru a asigura centrul defensivei. Echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeș: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Lixandru, Tănase - Politic, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB - FC Argeș, de la 21:30 în prima etapă! Cine este fotbalistul unic în Superligă
FCSB - FC Argeș, de la 21:30 în prima etapă! Cine este fotbalistul unic în Superligă
Dani Coman e sigur de un lucru înainte de FCSB - FC Argeș. Ce a spus despre fosta campioană
Dani Coman e sigur de un lucru înainte de FCSB - FC Argeș. Ce a spus despre fosta campioană
Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB
Tavi Popescu și-a schimbat din nou numărul! Ce a ales pentru sezonul care poate fi decisiv la FCSB
ULTIMELE STIRI
Liviu Antal, calificare spectaculoasă în Conference League!
Liviu Antal, calificare spectaculoasă în Conference League!
U Craiova e atentă! Mijlocașul de națională, de 1,8 milioane de euro, aproape să semneze pentru visul Ligii Campionilor
U Craiova e atentă! Mijlocașul de națională, de 1,8 milioane de euro, aproape să semneze pentru visul Ligii Campionilor
„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics
„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics
FK Csikszereda a transferat un fotbalist cu selecții la naționala Ungariei
FK Csikszereda a transferat un fotbalist cu selecții la naționala Ungariei
Davide Ancelotti, numit antrenor la Lille. Ligue 1, exclusiv pe VOYO
Davide Ancelotti, numit antrenor la Lille. Ligue 1, exclusiv pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală

Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham și Kane stau la pândă

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Reacția ucrainenilor după ce au văzut bannerul adresat lui Vladimir Putin la Craiova

Reacția ucrainenilor după ce au văzut bannerul adresat lui Vladimir Putin la Craiova



Recomandarile redactiei
„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics
„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics
U Craiova e atentă! Mijlocașul de națională, de 1,8 milioane de euro, aproape să semneze pentru visul Ligii Campionilor
U Craiova e atentă! Mijlocașul de națională, de 1,8 milioane de euro, aproape să semneze pentru visul Ligii Campionilor
Liviu Antal, calificare spectaculoasă în Conference League!
Liviu Antal, calificare spectaculoasă în Conference League!
„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă: 6.000.000 de dolari!
„Moștenirea“ lăsată de Reghecampf, spectaculoasă: 6.000.000 de dolari!
Acuzații dure din Ucraina după eliminarea clujenilor: „Au apelat la antijoc!”
Acuzații dure din Ucraina după eliminarea clujenilor: „Au apelat la antijoc!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!