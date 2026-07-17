Probleme pentru FCSB chiar înaintea debutului în Superliga: un titular s-a accidentat

Tehnicianul Marius Baciu se confruntă cu dificultăți de lot în încercarea de a începe cu dreptul noul sezon. Potrivit Digisport , fundașul Mihai Popescu a acuzat probleme medicale în timpul unei ședințe de pregătire și nu va face parte din lotul pentru confruntarea din această seară.

Mihai Popescu a suferit o accidentare la antrenament și va rata prima etapă. FCSB debutează astăzi, de la ora 21:30, în noua ediție de campionat. Roș-albaștrii vor întâlni formația FC Argeș într-o partidă care se va disputa pe stadionul Ghencea.

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Absențe numeroase în tabăra roș-albastră

Situația din apărare este complicată pentru echipa bucureșteană. Siyabonga Ngezana și David Miculescu sunt deja indisponibili din cauza accidentărilor, în timp ce prezența lui Arad pe teren este incertă. Absența lui Popescu îngreunează și mai mult planurile tactice ale staff-ului.

Fundașul în vârstă de 33 de ani a traversat o perioadă dificilă și în stagiunea precedentă, când o ruptură de ligament încrucișat l-a ținut departe de gazon aproximativ șase luni, din octombrie până în martie. Ulterior, evoluțiile sale consistente din play-out și de la meciurile de baraj l-au convins pe patronul Gigi Becali să-i prelungească înțelegerea contractuală.

Cum ar putea arăta primul 11

În lipsa lui Mihai Popescu, cel mai probabil Andre Duarte va fi trimis pe teren din primul minut pentru a asigura centrul defensivei. Echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeș: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu - Lixandru, Tănase - Politic, Oct. Popescu, Cisotti - Bîrligea.