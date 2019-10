FCSB - DINAMO | "Sper sa transmita ceva jucatorilor!" Arma cu care Dinamo o poate RAPUNE pe FCSB! Jucatorul care poate aduce o victorie URIASA in derby pentru "caini"

FCSB - Dinamo este maine de la ora 20:30 in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Derby de Romania, episodul cu numarul 145 va fi maine, de la ora 20:30 pe Arena Nationala. FCSB se afla pe locul 9 in clasament cu 14 puncte, in schimb ce Dinamo se afla pe locul 10 cu 13 puncte. Ioan Andone, a vorbit despre meciul de maine si spune ca se asteapta sa fie o partida buna. Arma lui Dinamo poate fi Nistor, care ii aminteste de Catalin Hildan si care ar putea sa le insufle actualilor jucatori de la Dinamo rautatea pe care o avea Hildan.

"Eu sper sa fie o partida buna. FCSB are un lot mai valoros, asta e realitatea, dar Dinamo, de cand e Uhrin la echipa, a reintrat Nistor foarte bine. Din pacate, le va lipsi Fabbrini, care era o piesa importanta. Va fi un meci echilibrat, cum au fost in general FCSB-Dinamo, am mare incredere ca Dinamo nu va pierde, acum nu spun ca va castiga, ca ma hazardez. La ceea ce am vazut ca joaca FCSB si la ce am vazut ca la Dinamo, mai ales in ultima intalnire a fost cu nou, cu FC Voluntari, eu cred ca va fi un meci echilibrat si Dinamo nu va pierde. Nu cred ca va fi tacticizat, si lui Uhrin ii place atacul, dezvolta atacul, cu toate ca are nevoie de fundasi laterali care sa urce mai mult, din pacate, acolo sunt niste puncte nu prea bune pentru Dinamo si FCSB cum o stim, cu jucatori de calitate, cu jucatori individual foarte bine. Acum depinde si de ce formula de echipa va alege si Vintila.

Momentul daca ne amintim de Catalin Hildan, ceea ce a insemnat pentru Dinamo, sacrificiul lui, felul lui de a fi, de transmite colegilor agresivitatea lui. Din pacate nu mai este printre noi, din pacate anii trec, parca prea multi. Sper ca Nistor, care il cunoaste, sa transmita ceva jucatorilor. Cei noi, in momentul in care nu mai esti, te uita", a declarat Ioan Andone, la Telekomsport.