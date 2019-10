FCSB - DINAMO | "Acest meci nu se poate numi derby" Bogdan Lobont pune tunul pe cele doua echipe inaintea partidei

FCSB - Dinamo se joaca sambata seara, ora 20:30.

Bogdan Lobont este de parere ca meciul dintre FCSB si Dinamo nu mai poate fi numit un derby din cauza locurilor ocupate in clasament de cele doua cluburi:

"Tinand cont de locul pe care il ocupa in clasament, nu cred ca se poate numi un derby. Joaca echipa de pe locul 9 cu echipa de pe locul 10, daca nu ma insel. Derby e mult prea mult sa fie considerat. Derby la ora actuala poate sa fie considerat Viitorul - CFR, de duminica seara, sau etapa viitoare CFR cu Craiova.

In viitor, daca FCSB si Dinamo vor fi din nou pe locurile 1, 2 sau 3, il putem reconsidera derby. Nu stiu daca putem vorbi de tensiune. Haideti sa ne uitam la lotul lui Dinamo, cati sunt dinamovisti autentici. Este doar Nistor, este Sebi Moga pe banca, Danciulescu pe banca, in rest, nu cred ca mai sunt crescuti cu adevaratul spirit al lui Dinamo. La fel in partea cealalta, cati sunt crescuti in spiritul, nici nu stiu cum sa spun, FCSB sau Steaua?", a spus Bogdan Lobont.