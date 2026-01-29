GALERIE FOTO Sinner nu e naiv: imaginile horror cu Djokovic schimbă datele problemei, înaintea semifinalei. Destin cu două sensuri la Melbourne

Sinner nu e naiv: imaginile horror cu Djokovic schimbă datele problemei, înaintea semifinalei. Destin cu două sensuri la Melbourne Tenis
Marcu Czentye
Novak Djokovic, două dileme înainte de semifinala Australian Open cu Jannik Sinner, de vineri.

De o modestie incontestabilă, Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a acceptat norocul care i-a fost oferit de circumstanțe, în sfertul de finală al Openului Australian, în care a obținut o victorie prin abandonul adversarului Lorenzo Musetti (23 de ani, 5 ATP).

Când italianului îi mai trebuia un singur set pentru a atinge prima semifinală a carierei, la Melbourne, acesta s-a accidentat la mușchiul aductor drept și a fost nevoit să se retragă din competiție.

Novak Djokovic admite că și-a pierdut ritmul, după cele două retrageri consecutive de care a beneficiat, la Australian Open

În replică, Djokovic a admis că a fost vorba despre un „ghinion” mare pentru oponentul său, în fața căruia ar fi pierdut, în cel mai probabil caz, dacă partida ar fi continuat cu un Musetti în stare fizică bună.

„Am devenit conștient de problemele sale zice abia când am făcut break, în setul trei. Doar a umblat pe teren și nu a mai încercat să atace ultima minge. Apoi, a cerut time-out medical, după care am observat că nu se mai putea mișca, atunci când încerca să joace mingile.

E extrem de mare ghinion pentru el. Ar fi trebuit să câștige acest meci. Probabil l-ar fi câștigat, dacă era sănătos. Ce pot să spun? Am fost norocos, foarte norocos, și sper să joc mai bine în câteva zile de acum,” a declarat Novak Djokovic, într-un interviu acordat Barbarei Schett, după meci.

Întrebat de Barbara Schett dacă, la 39 de ani fără 4 luni, nu este un lucru bun că joacă mai puțin tenis până în semifinalele unui turneu de mare șlem, din perspectiva prospețimii, Novak Djokovic a oferit un răspuns interesant, menționând și dezvantajul pe care îl resimte după cele două retrageri ale adversarilor Jakub Mensik și Lorenzo Musetti.

„Depinde de cum privești asta. Din punctul de vedere al energiei consumate, cu siguranță, dar, în același timp, ca ritm, sincer, mi-am pierdut ritmul, am văzut asta pe teren.

Va trebui să ies pe teren, la antrenamente și să lovesc multe mingi, ca să îmi intru în ritm,” a punctat Novak Djokovic pentru Eurosport.

Cel mai titrat jucător din istoria Openului Australian va avea timp de odihnă și antrenamente pregătitoare până vineri, când va juca în semifinalele turneului contra numărului 2 ATP, Jannik Sinner.

Marea grijă a lui Djokovic, înainte de semifinala de vineri

Unul dintre factorii care pot fi exploatați, în semifinala de vineri, va fi bășica ușor observabilă în talpa piciorului drept a lui Novak Djokovic, după cele două seturi pierdute în fața italianului Lorenzo Musetti.

Djokovic a fost filmat având grimase de durere, atunci când a primit tratament din partea fizioterapeutului.

În cazul unui meci extrem de intens, în care Jannik Sinner ori Ben Shelton va căuta să îi inducă lui Novak Djokovic un sentiment de sufocare, jucătorul din Belgrad ar putea avea de suferit, la capitolul mobilitate, și ca urmare a bășicii făcute în căldura extraordinară de la Melbourne.

foto: captură Channel 9 Australia

Novak Djokovic

