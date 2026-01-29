Campionatul European de handbal masculin, LIVE și exclusiv pe VOYO!



Europeanul de handbal masculin din 2026 oferă spectacol în faza grupelor principale, iar în curând se va stabili careul de ași, cele mai valoroase patru naționale ale ”Bătrănului Continent” care vor lupta pentru aur. Un meci spectaculos s-a jucat în Grupa 1, în etapa a 4-a, între Portugalia și Norvegia, care a contabilizat 70 de goluri!



Au fost reușite spectaculoase, faze care au ridicat tribunele în picioare, iar la final rezultatul a fost egal, 35-35.



Portugalia, practică nemaîntâlnită la Europeanul de handbal masculin, contra Norvegiei



A doua zi după meci, au apărut imagini și reacții despre o practică abordată de iberici în timpul time-out-urilor, iar nordicii au fost indignați după ce au aflat de strategie.



Concret, portughezul Miguel Neves a fost surprins că, în timp ce antrenorul naționalei sale dădea indicații despre strategia fazelor de atac și de apărare, asculta la un Ipad ceea ce se discută în tabăra opusă, în naționala Norvegiei!



Miguel Neves asculta time-out-urile adversarilor



Jucătorul Portugaliei urmărea transmisiunea live a meciului online, iar astfel asculta ce discutau norvegienii, ce faze pregătesc la următoarele atacuri.

”Am jucat trei ani în Norvegia și am o iubită norvegiană, așa că vorbesc și înțeleg norvegiana. Am încercat să obțin un mic avantaj și să aflu ce urmează să facă. Astfel puteam să pregătesc apărarea”, a explicat Miguel Neves, fără ocolișuri, după ce s-a aflat ce făcea în timpul pauzelor cerute de selecționeri.

Au fost reacții dure și din partea altor jucători, de la alte naționale, critic fiind și handbalistul danez Simon Pytlick.



”Noi (n.r. - Flensburg-Handewitt, clubul lui Pylick) am jucat împotriva celor de la Saint-Raphael (n.r - clubul actual al lui Neves), și acolo am observat că înțelegea câte ceva din ce discutam. Nu vreau să spun prea multe despre asta, dar nici mie nu mi se pare în regulă.

În primul rând, trebuie să te concentrezi pe ceea ce ai tu de făcut și să lași restul deoparte. Nu cred că e potrivit pentru sport ca cineva să stea și să asculte ce fac ceilalți. Nu s-a folosit niciodată până acum, așa că nu văd de ce ar trebui să se folosească brusc”, a spus Simon Pytlick.

