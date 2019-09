FCSB - DINAMO | Dinamovistii le-au pus gand rau celor de la FCSB! "Mergem sa castigam" Asul din maneca echipei lui Uhrin inainte de "derby de Romania"

Meciul dintre FCSB si Dinamo va avea loc sambata, 5 octombrie, de la ora 20.30, pe Arena Nationala.

Cristi Munteanu, fostul portar al "cainilor", crede ca Dinamo are resursele sa se impuna in derby-ul cu FCSB. Aceste lauda capacitatea lui Dusan Uhrin de a schimba in bine atitudinea jucatorilor, intr-un timp foarte scurt, dar si plusul adus de transferul lui Ante Puljici sau forma buna a lui Dan Nistor.

„Mi-a placut schimbarea din meciurile de Liga 1. Nu neaparat o schimbare in privinta spectacolului, dar e altceva. De cand a venit Uhrin, e altceva. Sunt mai organizati si au o dorinta, o agresivitate superioara fata de primele etape. I-a organizat bine, se vede ca este antrenorul de care Dinamo avea nevoie. Sa mai aiba rabdare putin si trece si stresul pentru el, pentru ca eu cred ca ce a fost greu la Dinamo a trecut. Mai rau nu cred ca se poate si a luat-o pe un drum bun. Chiar daca joci prost, victoriile aduc victorii. La un moment dat, universal te rasplateste, daca esti mai valoros, daca ai atitudine, daca ai agresivitate, dorinta. S-a vazut lipsa antrenorului din vestiar, s-au pierdut 4-5 etape fara antrenor, cu Neagoe in spital. Daca venea Uhrin de atunci, acum erau mult mai multe puncte.

Mai e nevoie de oameni, cam 3-4 jucatori valorosi, dar lotul are un 'schelet' bun. E lot de play-off fara probleme. Avem portar bun. Eu l-am criticat prima data pe Piscitelli, pentru ca il copia pe italianul lui de la Craiova (n.r. - Mirko Pigliacelli). Ma, tu esti portar si abia dupa aia esti mijlocas! Acum, cand isi vede de treaba din poarta si-a indeplinit rolul foarte bine, ne-a scos din niste situatii grele de tot.

Puljici, desi vine dupa o perioada de inactivitate, se vede ca e un jucator bun, un jucator care da tonul la agresivitate in echipa. Mai are ezitari, pentru ca nu e in forma sportiva maxima, dar e jucatorul care da incredere la toata echipa. E un lider in aparare si o va ajuta pe Dinamo foarte mult in campionatul asta. E agresiv, are rautate si personalitate mare si asta lipsea echipei.

Nistor e excelent, pacat ca nu il avem pe Fabbrini la mijloc, alaturi de el. Usor-usor vor alcatui unul dintre cele mai bune linii de mijloc din Romania. De departe! Cu Mrzljak, Filip sau Rauta vor fi puternici. Nu stiu daca vreo echipa din Liga 1 are un cuplu la nivelul lui Nistor si Fabbrini. Montini e bun in fata. Restul cresc de la meci la meci pe langa ei.

Daca ii aveam apti de joc pe Fabbrini si pe Popa, era mult mai usor in derby. O sa fie foarte echilibrat meciul cu FCSB, nu vad o favorita. Lumea tot vorbeste ca au jucatori mai scumpi, ca sunt mai valorosi, ca au batut pe Viitorul, Craiova, Clinceni… Nu dau banii cu piciorul in minge. Eu am incredere ca Dinamo nu iese invinsa din meciul asta. Am mare incredere in ei ca fac un rezultat bun in derby. Am vazut echipa montata, antrenorul asta le-a dat incredere si agresivitate. Daca castigam noi, trecem peste ei. E meci important pentru play-off. Nu trebuie sa jucam la egal, nu trebuie sa nu cadem in capcana asta, noi suntem Dinamo si mergem sa castigam cu FCSB, ca nu sunt de speriat”, a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.