Dezvaluiri BOMBA din vestiarul lui Dinamo! Jucatorii primeau primele de victorie intr-o punga: "Castigati, ii impartiti"

FCSB - Dinamo se va juca maine seara la 20:30 si un fost fundas al dinamovistilor isi aduce aminte de cateva momente amuzante.

Intr-un interviu acordat celor de la ProSport, Lucian Goian isi aduce aminte de cateva momente amuzante din perioada in care actionar la Dinamo era Cristi Borcea.

Lucian Goian: "Dupa meciul din Ghencea, a inceput haosul"

"Dupa meciul din Ghencea, a inceput haosul. Am plecat de la stadidon direct in club, in treninguri. Acolo, pe pereti, erau numai imagini cu Dinamo, iar din difuzoare rasuna celebrul <Faceti loc, vin cainii rosii>. Cand vine vorba de lucruri highg lavel, Borcea stia sa le faca. Erau pe mese tot felul de delicatesuri, sampanie dintre cele mai scumpe, ca in filme", a spus Lucian Goian pentru ProSport.

Fundasul isi aduce aminte de meciul din 2010 in care Dinamo i-a invins pe Steaua cu 2-0 dupa golurile inscrise de Alexe si Cristea. Atunci Cristi Borcea l-a premiat pe ingrijitorul terenului pentru victorie:

"La golul lui Andrei Cristea, a dat Zapata pe langa ea de l-a premiat Cristi pe ingrijitorul terenului. Era foarte superstitios si a zis ca el a lasat groapa aia intentionat acolo, sa dea Zapata pe langa ea. Bine, mai toti de pe la Dinamo erau superstitiosi", a mai spus Lucian Goian.

"Venea Cristi in vestiar si-i dadea punga capitanului"

Lucian Goian isi aduce aminte de cum erau acordate primele in acea vreme: "Venea Cristi în vestiar înainte de meci și-i dădea punga căpitanului. «Lobont, rămân banii la voi. Câștigați, îi împărțiți». Îmi aduc aminte de meciul cu suedezii, cu Elfsborg, când am condus 1-0, gol Claudiu Niculescu, dar s-a terminat 1-1. După meci, a dat Lobby plasa cu bani înapoi, efectiv ne durea sufletul", a spus Goian.

FCSB - Dinamo, sambata, ora 20:30

Fostul fundas al "cainilor" a oferit si un pronostic pentru meciul de sambata seara:

"Tin cu Dinamo, evident, dar daca fac un egal, sa fie multumiti. Steaua traverseaza o perioada buna, si-au revenit”. Steaua? „Da, Steaua, ca daca intrau in faliment sau ceva de genul, mai intelegeam. Sa revenim. Daca Dinamo ii prindeau acum o luna, era 2 solist la pariuri. Acum, Dinamo are un atu, suporterii, care sigur vor face din nou spectacol. Ii vor impinge de la spate. Au si un Nistor, care e un capitan foarte bun. Sper sa scoata un egal, mai ales ca se joaca pe Arena Nationala si sunt toate premisele pentru un meci frumos", a incheiat Lucian Goian