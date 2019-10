"De ce vin atatia la meciul cu noi daca nu suntem Steaua?!" Raspunsul lui Man dupa arogantele dinamovistilor

Man viseaza sa dea gol in derby. Atacantul de la care Becali asteapta zeci de milioane de euro e pregatit pentru intalnirea cu Dinamo.

Man a refuzat sa raspunda ironiilor lansate de dinamovisti inaintea partidei. Nu intra nici in dezbaterea lansata de Nistor in privinta identitatii FCSB. Man ii intreaba pe dinamovisti doar de ce umplu peluza daca nu cred ca FCSB e continuatoarea traditiei Stelei.

"Ne asteapta un meci foarte frumos, un derby, cel mai important meci din acest sezon. Ma simt binisor, incet, incet incep sa intru in ritm, de la meci la meci voi fi tot mai bine. Nu vreau sa spun ce am pregatit pentru maine, vrem sa fie o surpriza. Imi doresc sa joc cat mai mult. Chiar daca nu voi juca 60 de minute sau mai mult, important e ca echipa sa castige maine seara. Ii lasam pe cei de la Dinamo sa vorbeasca, noi ne vedem de treaba. Vin dupa o accidentare de doua lui, e greu pentru mine, incerc sa intru in ritm. Sper sa facem un meci bun, echipa e cea mai importanta. Ne dorim foarte mult sa castigam.

E si derby, este un moment foarte important pentru noi. Dinamo a avut ambitie mai mare cand au jucat contra noastra, speram ca de acum sa se schimbe asta, sa intram si noi mai montati in teren. Vintila e un antrneor foarte bun, ne da incredere, discutam mult. Nu vreau sa vorbesc de ceilalti antrenori, toti si-au facut treaba 100%, mi-a facut placere sa lucrez cu fiecare.

Important e sa tinem acest ritm, am inceput sa ne revenim. Suntem in forma, speram sa obtinem punctele maine, cu Dinamo. E derby, toata lumea e interesata de acest meci. Asteptam multa lume la stadion, cu fanii alaturi suntem mai puternici. Nu stiu daca suntem favoriti, trebuie sa intram, sa fim seriosi, sa stim cu totii ce avem de facut. Nu ne avantajeaza pozitiile in clasament, dar e in continuare un derby. Un gol in derby e un moment aparte, e foarte frumos sa dai gol in derby si e si mai frumos sa-l castigi. De ce vin atatia suporteri la stadion cand joaca Dinamo cu noi daca nu suntem Steaua? Sa ne vedem de treaba si vedem la final. Nu ne ambitioneaza rautatile, suntem mai putin interesati de ce spun cei de la Dinamo", a spus Man.