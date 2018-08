FCSB - Dinamo Bucuresti | Reactia lui Gigi Becali dupa ce Man a fost urmarit de Anderlecht la derby-ul cu Dinamo: "A jucat ca ceasul, pacat ca n-a marcat!"

FCSB 3-3 Dinamo / Gigi Becali nu ia in calcul despartirea de Denis Man.

Denis Man este cel mai cautat jucator al FCSB-ului in acest moment. La partida cu Dinamo, atacantul de 19 ani a fost urmarit de cei de la Anderlecht. Gigi Becali a declarat la Ora Exacta in Sport ca nu se gandeste sa renunte la Man.

"Tot felul de tatonari, de telefoane, dar le-am spus tuturor ca nu discutam timp de 2 ani de Denis Man. Si aseara a jucat ca ceasul, imi pare rau ca n-a reusit sa marcheze.

(Florin) Tanase a jucat si el extraordinar aseara. Noi am uitat ceva, am dat de un Penedo extraordinar aseara care a scos 2 goluri" a spus Becali in direct la Pro X.