VIDEO // Derby ca in povesti: FCSB 3-3 Dinamo! Florinel Coman a marcat direct din corner, Dinamo a egalat in minutul 89

3-3 rezultatul final, la capatul unui meci foarte spectaculos! Gnohere a deschis scorul in minutul 10, iar dinamovistii au egalat in prelungirile primei reprize, prin Mircea Axente.

Florinel Coman a reusit o nebunie de gol in minutul 55, direct din corner, iar Dan Nistor a restabilit egalitatea sase minute mai tarziu.

Coman a facut dubla in minutul 68 si stelistii se indreptau spre victorie. Sarbatoarea le-a fost stricata de Mihai Popescu, cu un gol marcat cu capul in minutul 89, dupa o centrare venita de la Salomao.

Min 89: GOOOOOL Dinamo! Mihai Popescu inscrie cu capul, imparabil, dupa o centrare venita de la Salomao, din corner.

Min 82: Peste 27.000 de suporteri la meci, asistenta anuntata la statiile de amplificare

Min 76: Sorescu intra in locul lui Pesic

Min 72: Schimbare la FCSB - Qaka intra in locul lui Gnohere

Min 69: Schimbare la Dinamo - Moldoveanu i-a luat locul lui Axente

Min 67: GOOOOOOL FCSB! Florinel Coman reuseste dubla, dupa un un-doi cu Florin Tanase - finalizare cu un sut din unghi, langa bara

Min 63: Iese Hanca, intra Gomelt

Min 60: GOOOOOOOOOOL Dinamo! Dan Nistor inscrie cu un sut puternic, in vinclu; din nou greseala in defensiva FCSB, Nistor a primit mingea complet nemarcat, in centrul careului.

Min 54: GOOOOOOOOOOOL FCSB! Florinel Coman inscrie direct din corner!! Mingea a cazut la prima bara, Penedo a avut o interventie caraghioasa.

Imediat, oficialii Stelei au mers sa vada reluarile.

Min 47: Ocazie mare a lui Lucian Filip, care suteaza puternic, langa bara, din afara careului, Penedo respinge cu greu in corner.

Min 46: O prima schimbare facuta de Dica - Florinel Coman ii ia locul lui Teixeira.

Min 45+1: GOOOOOOL Dinamo! Axente egaleaza in prelungiri, dupa o gafa incredibila a lui Benzar - fundasul stelist a oprit cu pieptul o centrare venita de pe partea dreapta, fix pana la atacantul dinamovist, care a inscris cu un sut pe jos, langa bara.

Min 35: Sunete de maimuta in galeria dinamovista, de fiecare data cand Gnohere e la minge. Detalii aici

Min 29: Actiune frumoasa a lui Dennis Man, catre trece de Katsikas si trage spre vinclu de la 25 de metri, putin peste poarta.

Min 27: Ocazie mare pentru dinamovisti - Hanca patrunde si paseaza in 6 metri, Balasa este primul la minge si respinge din fata lui Axente.

Min 20: Katsikas bate lovitura libera, zidul stelist respinge in corner

Min 19: Galben pentru Man, dupa un fault asupra lui Nistor. Lovitura libera pentru Dinamo, la 20 de metri de poarta lui Balgradean.

Min 9: GOOOOOOOL FCSB! Dennis Man executa surprinzator un corner, pe jos, in centrul careului, pana la Gnohere, Bizonul reia perfect, in vinclul portii lui Penedo

"Calm, calm", a strigat Gnohere catre suporterii dinamovisti.

Min 7: Prima actiune periculoasa a meciului, la patrunderea lui Florin Tanase. Sutul sau din marginea careului este scos de Penedo, de langa bara

Min 2: Zeci de torte aruncate de suporterii dinamovisti din peluza, jocul este intrerupt pentru doua minute, timp in care fanii isi consuma arsenalul.

UPDATE: Incidente intre suporteri si Jandarmerie inaintea derby-ului.

Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandermeriei, a declarat ca un jandarm a fost lovit si trei suporteri au fost retinuti in urma acestor incidente.

UPDATE: Echipele de start



FCSB: Balgradean – R. Benzar, Planic, M. Balasa, Momcilovic – Ov. Popescu, L. Filip – Man, Fl. Tanase (cpt), Teixeira – Gnohere.

Rezerve: A. Vlad – Nedelcu, Fl. Coman, Morutan, J. Morais, Jakolis, Qaka.

DINAMO: Penedo – Corbu, M. Popescu, Katsikas, Sg. Popovici – Hanca, Mahlangu, D. Nistor (cpt) – Sorescu, Axente, Salomao.

Rezerve: Mutiu – Pesic, D. Ciobotariu, Vl. Olteanu, Gomelt, Neicutescu, Moldoveanu.

FCSB si Dinamo deschid cu adevarat sezonul din Liga I. Etapa a doua a campionatului aduce primul derby! Cele doua echipe se intalnesc pe National Arena si asteapta 30 de mii de fani la meci.

FCSB a inceput sezonul cu o infrangere, scor 0-1 pe terenul Astrei, in timp ce Dinamo a batut-o cu 2-1, dupa ce a fost condusa, pe FC Voluntari. Sorescu si Salomao au fost eroii lui Bratu in primul meci. Florin Bratu va debuta astazi ca antrenor in derby-ul Romaniei.

Invinsi de Astra in prima etapa, ros-albastrii lui Dica s-au revansat fata de suporteri in meciul de Europa League cu Rudar Velenje. FCSB s-a impus cu 2-0 in Slovenia, cu golurile marcate de Denis Man si Filipe Teixeira.

"Dinamo e ca Rudar Velenje", a spus si Gigi Becali, patronul FCSB, inaintea derby-ului.