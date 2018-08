Prima oferta pentru DIAMANTUL de 100 de milioane al lui Becali! Ce club l-a urmarit pe Man la derby-ul cu Dinamo

Denis Man este considerat unul dintre cei mai promitatori jucatori romani.

Gigi Becali poate da o noua lovitura pe piata transferurilor - desi a spus in mai multe randuri ca nu intentioneaza sa renunte in urmatorii 2 ani la Man, jucatorul de 19 ani devine din ce in ce mai cunoscut si pe plan european. La derby-ul cu Dinamo, evoluatia lui Man a fost monitorizata de catre scouteri ai celor de la Anderlecht, anunta Gazeta!

Cumparat cu 400.000 de euro de la UTA, Man poate stabili urmatorul record din Liga 1 in ceea ce priveste suma de transfer - momentan, acesta este detinut de transferul lui Nicolae Stanciu tot la Anderlecht.

Desi nu a fost unul dintre jucatorii care au impresionat la derby-ul cu Dinamo, Man si-a trecut in cont un assist la reusita de 1-0 a lui Gnohere.