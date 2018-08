FCSB - Dinamo Bucuresti | Becali a fost impresionat de marea rivala: "O sa termine pe 2!" Motivul pentru NU vrea sa mai vorbeasca de adversare

FCSB 3-3 Dinamo Bucuresti / Patronul vicecampioanei din sezonul trecut cred ca echipa sa va castiga titlul la pas.

Gigi Becali crede ca acest sezon va fi primul dupa multi ani in care titlul se va da intre FCSB si Dinamo Bucuresti.

"Macar CFR are 2 puncte, eu tac din gura, dupa ce fac puncte mai vorbesc. Si Craiova are si ea un punct, e egala mea Craiova, ce pot sa spun? Dinamo daca joaca asa ce a jucat aseara, cu siguranta va avea locul 2. Iar noi daca vom juca ceea ce am jucat aseara, 100% luam campionatul la 15 puncte.



Nu mai am discutii ca pe vremuri (cu Cristi Borcea). Vreau sa ma curat de toate pacatele, de toate jignirile, incerc cu toate puterile mele sa imi tin gura inchisa" a spus Gigi Becali la Pro X.