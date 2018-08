"Totul este clar!" Alin Tosca si-a anuntat viitorul in direct la Pro X! Ce a spus despre nationala si despre derby-ul FCSB - Dinamo Bucuresti

Fost jucator la FCSB, Alin Tosca le-a tinut pumnii fostilor sai colegi la marele derby.

Internationalul roman, Alin Tosca, a vorbit la Ora Exacta in Sport despre derby-ul din weekend dintre FCSB si Dinamo, incheiat 3-3, despre situatia lui de la Betis si despre nationala Romaniei care va juca in Nations League, in direct la Pro TV.

"Eu cred ca FCSB a avut meciul (cu Dinamo) in mana avand in vedere ca a condus de 3 ori. A intalnit o echipa puternica si eu cred ca va fi o lupta incinsa acolo sus. Este inceput de sezon, greselile sunt normale mai ales intr-un derby. Important este sa vada unde au gresit si sa mearga mai departe.



Eu sunt acum la Betis, mai am 3 ani de contract. Pentru mine totul este clar, nu mai este nimic de comentat. Sunt doar niste discutii care apar in presa de care nu stiu nimic, nu a fost nicio oferta concreta (de la PAOK sau Lazio). Eu trag tare sa fiu un jucator important pentru Betis. Sezonul trecut am ales sa merg la Benevento sa joc mai mult. Totul este bine la club acum (Betis).



Viitorul are sanse (cu Vitesse), sigur ca da. Nu sunt la prima experienta in Europa si au sanse, mi-as dori pentru domnul Hagi.



Nationala Romaniei este intr-o crestere continua de cand a venit domnul Contra si rezultatele arata asta. Eu cred ca avem sanse mari sa ne calificam in Nations League, principala adversara cred ca este Serbia. Cand joci cu adversari tari precum Suedia sau Chile iti vezi valoarea. Serbia are jucatori mult mai bine cotati, noi trebuie sa fim inteligenti, sa vedem punctele lor slabe si sa profitam de acestea.

Mai vorbesc de la actuala echipa cu Florin Tanase, din fostii colegi vorbesc des cu Alex Chipciu. Eu cred ca a ales foarte bine sa mearga acolo (la Sparta Praga) pentru ca are nevoie sa joace. Ii doresc multa bafta" a spus Alin Tosca la Pro X.