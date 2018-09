FCSB - CFR Cluj sau Dinamo - Rapid! Cum arata urnele pentru tragerea la sorti a 16-imilor Cupei Romaniei, maine de la 17.00

Federatia a anuntat urnele pentru tragerea la sorti.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi componenta urnelor pentru tragerea la sorti a 16-imilor Cupei Romaniei. Sunt cunoscute 31 dintre echipele care vor fi prezente la tragerea la sorti, aceasta urmand sa aiba loc marti de la ora 17.00. La ora 15.00 incepe duelul care va stabili ultima calificata, Flacara Moreni - Chindia Targoviste.

Cele 2 urne au fost alcatuite in functie de parcursul din sezonul precedent in Cupa - astfel, campioana CFR Cluj, eliminata in urma cu un an de FC Botosani la penalty-uri, se afla in urna a doua si poate intalni echipe precum FCSB, Dinamo sau Craiova! Tot in urna a doua se afla si FC Rapid!

URNA A – echipele care au ajuns in optimile Cupei Romaniei din sezonul precedent

1. SC FC FCSB SA

2. U Craiova 1948 Club Sportiv SA

3. AFC Astra

4. CS Gaz Metan Mediaș

5. FC Viitorul SA

6. SC Dinamo 1948 SA

7. AFC Botoșani

8. CSM Politehnica Iași

9. AFC Hermannstadt

10. CS Mioveni

11. AS FC Universitatea Cluj

URNA B – celelalte echipe care s-au calificat în faza şaisprezecimilor de finală

1. FC CFR 1907 Cluj SA

2. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe

3. AFC Dunărea 2005 Călărași

4. CS Concordia Chiajna

5. SC FC Voluntari SA

6. ACS FC Academica Cliceni

7. CS Sportul Snagov SA

8. AFC UTA Arad

9. ACS Energeticianul

10. ASU Poli Timișoara

11. CS Luceafărul Oradea

12. ACS Dacia Unirea Brăila

13. AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele

14. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

15. AFC Unirea 1924

16. CSM Bucovina Rădăuți

17. CS Sporting Liești

18. AFC Progresul 1944 Spartac

19. Fotbal Club Rapid

20. CSM Slatina