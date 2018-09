"Scorul e al FCSB-ului, jocul e al CFR-ului!" Mihai Mironica dupa al 5-lea 1-1 consecutiv intre CFR si FCSB

Aceasta serie interminabila de 1–1 dintre colosii Ligii 1, CFR si FCSB, aduce aminte de sirul nesfarsit de remize dintre gigantii sahului, Karpov si Kasparov, din clasicele finale ale Campionatului Mondial.

Meciul de la Cluj a fost in primul rand despre CFR Cluj. Campioana i-a creat actualului lider din Liga 1 ocazia din care a marcat, a creat si pentru sine, in stilul sau clasic, aerian, atletic, golul, a atacat mai mult, a avut mai multe ocazii, a avut mult mai multe cornere, a dominat jocul la mai toate capitolele. Dar, in final, un singur capitol conteaza cu adevarat, si, din pacate pentru ea, CFR Cluj si-a confirmat si in aceasta partida vocatia de sinucigasa din acest sezon. Printr-o uriasa greseala, campioana si-a surpat parcursul din Champions League, acum, tot prin trei sferturi de autogol, si-a refuzat sansa de a trece pe primul loc in Liga 1.

Djokovic, croatul cu nume de superstar sarb, pare a trai doar pentru aceste meciuri cu mare miza. Si in acest derby, ca si in sezonul trecut, a fost omul cu aparitiile providentiale si revenirea lui in echipa lui Conceicao ar putea insemna inceputul ascensiunii spre varful ierarhiei pentru CFR.

CFR Cluj are parca o marja mai mare de crestere decat FCSB in continuare. A dominat-o pe rivala bucuresteana fara sa aiba in teren cele mai bune extreme ale sale, Deac si Mailat, si fara reperul principal de la mijloc, Culio.

Si FCSB a avut absentele sale, Pintilii si Momcilovic, dar problemele cele mai serioase pentru echipa lui Dica sunt totusi in atac, desi pana acum liderul campionatului a fost si cea mai ofensiva echipa din Liga 1. Morutan este singurul jucator cu adevarat creativ, pe Teixeira l-a ajuns pana la urma varsta sa matusalemica. Coman este creativ doar in alegerea gesturilor pentru celebrarea golurilor, iar pe Man deja clubul il ascunde de parca s-ar teme ca nu cumva AS Roma sa nu urce oferta pe la 30 de milioane de euro.

As fi zis chiar si la pauza acestui derby ca destinul pare a fi scris in favoarea stelistilor in acest sezon in Liga 1. Insa repriza a doua a aratat limitele ofensive ale echipei lui Dica, una dintre cele mai aride trupe din punct de vedere tehnic din istoria AS Armata / CSCA / CCA / Steaua / FCSB. Liderul campionatului are cea mai lucioasa echipa, dar una mai mata s-ar putea sa-i dea din nou matul.