CFR - FCSB 1-1 | Dica si MM risca sa fie DATI AFARA: "Mai au 13 etape!" Anuntul facut de Becali

Gigi Becali e furios dupa remiza dintre CFR si FCSB.

Becali astepta ca FCSB sa defileze in acest sezon, insa momentan are doar un punct in fata Astrei si a lasat o impresie proasta in derby-ul cu campuioana CFR.

Patronul FCSB a fost furios pe toata lumea dupa egalul de la Cluj si a anuntat in premiera ca Dica mai are 13 etape ca sa-si salveze postul. Nu doar Dica are probleme. Si MM risca sa fie inlocuit in aceasta iarna.

FCSB a ratat calificarea in grupele Europa League, iar in campionat a avut un debut oscilant de sezon.



"Dica are o vina. Si el si Meme si toti au vina. Eu am pus acolo niste pastori. Daca nu alearga echipa si nu e bine pregatita echipa si da numai pase la adversar vina pleaca de la cap. Si Meme si Dica si toata lumea. Eu am dat bani multi acolo, 15.000-20.000 de euro salarii. Daca ei iau banii astia si alearga mai putin decat unul care ia 3.000 nu e in regula. La Viitorul puteau si nu mai pot. Coman si Nedelcu puteau si aici nu mai pot. Tanase n-a crescut deloc. Cum?

Lasa-ma 13 etape si o sa vedem. E posibil dupa 13 etape sa fie toata lumea schimbata, dar lasati omul 13 etape sa-si faca meseria. Poate el asa a facut antrenamente sa fie puternic dupa 2-3 etape. Daca joaca asa echipa nu o sa mai ramana, dar la finalul etapei a 13-a discutam. Daca o sa joace echipa cum a jucat in seara asta o sa aduc 10 antrenori. Unul sa antreneze si inca 9 sa dea sfaturi, sa fie consilieri. E posibil asa ceva? Sa nu poti sa legi 3 pase", a spus Becali la Digi.

Edi Iordanescu este urmatorul antrenor vizat de Becali, in eventualitatea in care Nicolae Dica nu va reusi sa isi salveze postul in urmatoarele 13 partide.