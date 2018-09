CFR 1-1 FCSB | Becali anunta REVOLUTIA: "Si el si Dica si toti sunt vinovati!" Surpriza TOTALA: omul cheie al echipei poate pleca in iarna

Gigi Becali a fost extrem de nervos dupa remiza de la Cluj.

Patronul si-a facut praf jucatorii dupa al cincilea egal consecutiv cu CFR.



Man si Gnohere sunt singurii fotbalisti care se mai bucura de increderea lui Becali. Nici macar Mihai Stoica sau Nicolae Dica nu au scapat. Becali a spus ca va trage linie dupa etapa a 13-a si este posibil sa renunte chiar si la MM Stoica, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai sai si unul dintre oamenii de sfaturile caruia a tinut cont de-a lungul timpului.

"Ba da, Dica are vina. Si el si Meme si toti au vina. Eu am pus acolo niste pastori. Daca nu alearga echipa si nu e bine pregatita echipa si da numai pase la adversar vina pleaca de la cap. Si Meme si Dica si toata lumea. Eu am dat bani multi acolo, 15.000-20.000 de euro salarii. Daca ei iau banii astia si alearga mai putin decat unul care ia 2-3.000 nu e in regula. La Viitorul puteau si nu mai pot. Coman si Nedelcu puteau si aici nu mai pot. Tanase n-a crescut deloc. Cum? Lasa-ma 13 etape si o sa vedem. E posibil dupa 13 etape sa fie toata lumea schimbata, dar lasati omul 13 etape sa-si faca meseria. Poate el asa a facut antrenamente sa fie puternic dupa 2-3 etape. Daca joaca asa echipa nu o sa mai ramana, dar la finalul etapei a 13-a discutam. Daca o sa joace echipa cum a jucat in seara asta o sa aduc 10 antrenori. Unul sa antreneze si inca 9 sa dea sfaturi, sa fie consilieri. E posibil asa ceva? Sa nu poti sa legi 3 pase", a declarat Gigi Becali la DigiSport.