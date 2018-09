CFR 1-1 FCSB | "Omrani trebuia sa degajeze mingea aia!" Ce spune Tucudean dupa 1-1 in derby

Tucudean crede ca CFR a fost mai buna decat Steaua in derby-ul de la Cluj.

Atacantul spune ca spiritele s-au calmat in vestiar si explica secretul formei bune prin care trece.

"Am controlat jocul mai mult decat au facut-o ei. Cand cineva nu iese sa calmeze spiritele la TV, se creeaza multe discutii. Am dovedit in seara asta ca suntem echipa. Ce discurs sa tinem in vestiar la pauza? Stiam ce avem de facut. A fost un joc deschis, cu multe ocazii, e bine ca am egalat. Acum avem incredere pentru viitor. Daca eram putin atenti, puteam sa fim pe primul loc. De fapt, sa nu vorbim prostii, ca putea fi si mai grav decat e. Ne doare ca am iesit din Europa.

La faza golului marcat de FCSB, Omrani trebuia sa degajeze mingea aia. Nici Lang nu s-a descurcat prea bine. Golul ala ne-a dezorganizat putin. Secretul meu e ca ma antrenez foarte serios. Stau bine si fizic, lucrez la asta. M-a avantajat si ca am jucat din 3 in 3 zile. Colegii ma joaca, au incredere in mine si le multumesc. Steaua are echipa foarte buna, noi la fel, Craiova isi revine, cred ca si Viitorul va fi acolo in lupta pentru primele locuri. Mai e mult pana la final, dar cred ca tot aceleasi echipe se bat", a spus Tucudean la Digisport,.