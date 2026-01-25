Farul s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Petrolul, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Victor Dican în minutul 32, după ce a fost servit de Eduard Radaslavescu.



Eugen Neagoe nu are de gând să plece de la Petrolul: „Înfrângere nemeritată”



Neagoe consideră că echipa sa a pierdut nemeritat acest duel cu formația lui Ianis Zicu. Antrenorul a fost întrebat dacă se gândește la plecarea de la Petrolul și a oferit un răspuns clar.

„Cred că este o înfrângere nemeritată. Cred că am controlat meciul în totalitate. Nu mai contează, rezultatul rămâne. Facem cadouri în continuare. Noi suntem obișnuiți să facem cadouri la adversar, probabil o să facem și meciurile următoare. Degeaba ne antrenăm! Adversarii au un șut pe poartă și ne dau gol. După aspectul jocului, nu cred că este un rezultat corect.

Probabil de 2 atacanți mai avem nevoie. Sigur că îmi doresc și am discutat cu cei din conducere. Nu știu ce s-a întâmplat zilele trecute, am vorbit permanent cu cei din conducere. Au jucat bine noile achiziții. Băieții au făcut un efort mare, au încercat, nu întâmplător cred că am avut 19 șuturi. Noi nu am reușit să marcăm din păcate. S-a strigat la o persoană anume (n.r. demisia). E normal să fie supărați suporterii. Eu îi înțeleg, nu pot să contesc ceva din frustrările lor sau supărările lor.

(n.r. vă gândiți să renunțați?) Nu am acum ce să discut despre asta. Urmează un alt meci. Important e să fim sănătoși. E un joc cu o echipă foarte bună, Dinamo se bate la campionat. Mai puțină importanță are unde se joacă, mai important este cum o să jucăm noi”, a declarat Eugen Neagoe, la finalul partidei cu Farul.

În urma acestui rezultat, Petrolul se află pe locul 13 în superliga, dar riscă să coboare pe poziția a 14-a în funcție de rezultatul pe care îl va obține Csikszereda în partida de luni cu Oțelul.

