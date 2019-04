FCSB - ASTRA 1-0 | "Sunt 100% sigur ca Viitorul va face o figura frumoasa!" Ce a spus Teja dupa victoria care o duce la 2 puncte de CFR

FCSB - Astra 1-0 | Vezi ce au spus Mihai Teja, Costel Enache si Mihai Butean dupa meciul de pe National Arena.

Antrenorul celor de la FCSB, Mihai Teja, a explicat schimbarile facute la victoria cu Astra. El considera ca diferenta putea fi mai mare.

"Ma bucur ca am castigat cele 3 puncte, ii felicit pe jucatori pentru atitudine si pentru joc. N-a fost un meci usor. Nu stiu fazele de penalty daca au fost sau nu, nu le voi comenta, eu consider ca a fost o victorie meritata. A fost o neatentie si putea sa ne coste, am avut noroc.



L-am trimis pe Teixeira, e un jucator tehnic, poate sa tina de minge. Am facut o schimbare ofensiva chiar daca reusisem sa marcam. Am incercat sa dam si golul 2 pentru fani carora le multumim ca si in ziua de Paste au venit la stadion, impreuna suntem mai puternici.



Am pierdut si din talie dupa iesirile lui Filip si Gnohere si aveam nevoie de Balasa, ne gandeam si la fazele fixe, ei scoteau mingea mult in lateral pentru centrari si luam in considerare si acest lucru.



Gica Hagi e un antrenor foarte bun, ei au o filosofie clara, joaca ofensiv. Sunt 100% sigur ca Viitorul va face o figura frumoasa maine" a spus Mihai Teja dupa partida.

Reactia lui Costel Enache

Antrenorul celor de la Astra, Costel Enache, considera ca rezultatul este nedrept pentru echipa sa.

"O nesincronizare defensiva ne-a costat. Consider ca a fost un joc echilibrat, jucatorii mei s-au ridicat la inaltimea partidei, a fost un joc bun. Nu cred ca ar fi corect sa ne plangem ca jucam din 3 in 3 zile, ne-am asumat acest lucru, ar fi ridicol sa ne plangem.



Am incercat sa jucam ofensiv, nu am venit sa ne inchidem, am facut pressing avansat.



(Despre acuzatiile ca Astra e un adversar facil pentru FCSB) Nu ne cade chiar bine, aici vorbesc in nume personal. Nu e usor de digerat un asemenea lucru pentru ca e prea usor de a acuza sau de aduce umbra asupra muncii unui club. Sunt lucruri pe care nu le putem stopa si nu are rost sa ne pierdem energia cu asemenea lucruri" a spus Costel Enache dupa partida.

Atacul lui Butean

Cei de la Astra au pus infrangerea pe seama ratarilor.

"FCSB nu e campioana Romaniei, au avut noroc, noi am avut ocazii, am ratat. Cu jocul asta nu pot sa castige titlul" a spus Butean dupa partida.