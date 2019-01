Echipa pentru care Bogdan Stancu l-a refuzat pe Becali! Patronul FCSB a recunoscut: "Mi-a zis ca vrea sa mai castige niste bani". Cu cine e atacantul in negocieri

Bogdan Stancu se intoarce la o fosta echipa. Dar nu la FCSB! El negociaza cu turcii de la Gencler!

Bogdan Stancu (31 de ani) a plecat de la Bursaspor la finalul lui 2018 si se pregateste sa semneze cu o noua echipa. El este in negocieri cu o alta formatie din Turcia, in tricoul careia a mai jucat!

"Motanul" Stancu are mari sanse sa semneze cu Genclerbirligi, formatie la care a mai evoluat intre 2013 si 2017 si pentru care a marcat 34 de goluri in 91 de partide.



Stancu a fost dorit si de Becali in aceasta iarna, patronul FCSB recunoscand ca a negociat.

"Bogdan Stancu mi-a zis ca vrea sa mai ramana un an in Turcia, sa faca niste bani. Apoi se va intoarce", a dezvaluit patronul formatiei ros-albastre.

In Turcia, Stancu a mai jucat la Galatasaray si Ordurspor.

14 goluri in 52 de selectii la echipa nationala are atacantul.