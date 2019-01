NOUL PRET al lui Tandia! Sepsi i-a prelungit contractul si i-a scos clauza minuscula! Craiova a intrat pe fir si vrea sa il fure de sub nasul FCSB-ului

Sepsi OSK i-a reinnoit contractul lui Ibrahima Tandia, potrivit unei clauze stabilite la momentul transferului. Covasnenii au prelungit automat intelegerea si au scos clauza de 50.000 euro.

Malianul Tandia este revelatia sezonului in Liga I. Fotbalistul celor de la Sepsi a impresionat prin prestatiile sale si a atras atentia formatiilor cu pretentii de titlu. FCSB este cea mai interesata de el, dar pe fir a intrat si Craiova!

In acest moment, Sepsi nu il mai poate pierde pe Tandia. Covasnenii i-au prelungit automat intelegerea si au scos clauza de 50.000 de euro. Ei cer acum 1.2 milioane de euro pentru cedarea fotbalistului de 25 de ani!

Ibrahima Tandia a jucat 20 de meciuri in acest sezon al Ligii I si a marcat 8 goluri.

Sepsi OSK e pe locul 4 in clasamentul Ligii I, cu sanse mari la Play Off. Covasnenii ar vrea sa il tina pe Tandia pana la finalul sezonului, cand sunt convinsi ca vor obtine si mai multi bani in schimbul africanului.