Ardelenii conduși de Cristiano Bergodi vor evolua în Europa League, iar traseul se anunță unul extrem de dificil.

Dacă va trece de Dinamo Kiev în primul tur preliminar, formația va da peste PAOK Salonic, ocupanta locului trei din Grecia.

Este una dintre cele mai puternice adversare pe care le putea întâlni „U” Cluj, în condițiile în care pe listă se mai aflau Benfica, Maccabi Tel-Aviv și Pafos.

Alin Chița, dat pe spate de Andrei Coubiș: „Câștig mare de tot!”

Fostul fundaș și actualul antrenor Alin Chița consideră că Universitatea Cluj a descoperit un fotbalist cu un viitor important.

Provocat de Sport.ro să numească top trei fundași din campionatul intern, piteșteanul i-a ales pe Andrei Coubiș, Alex Pașcanu și Matteo Duțu.

„Mi-a plăcut asta de la U Cluj, Andrei Coubiș. A debutat la echipa națională și cred că va fi un câștig pentru echipa națională. Îmi place de la Rapid de Pașcanu. Ultimul va fi Duțu.

(n.r. – doi cu școală italiană) Mult îmi place de Andrei Coubiș. Când a jucat FC Argeș cu U Cluj, am fost la meci, am fost la stadion și am rămas surprins de câtă maturitate are în situații limită. Câștig mare de tot! Câștig mare de tot. Am văzut că, atât cât a jucat cu Cristea, pe care l-am antrenat la Rapid, care vorbește foarte mult și e un tip foarte inteligent, cred că asta l-a ajutat să se integreze și să evolueze”, a spus Alin Chița pentru Sport.ro.

Laudele vin din partea unui om care cunoaște foarte bine postul de fundaș. Alin Chița a evoluat peste 300 de meciuri în cariera de jucător și a trecut pe la FC Argeș, UTA Arad, Tianjin Teda sau Al-Faisaly. Ulterior, a activat ca antrenor principal și secund la mai multe cluburi importante din România.

Transferat de Universitatea Cluj în ianuarie, Andrei Coubiș s-a impus rapid în primul „11”. Cotat la 1,2 milioane de euro, cea mai mare valoare de piață din carieră, fundașul a adunat 19 meciuri pentru ardeleni, două goluri și o pasă decisivă.