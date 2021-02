EXCLUSIV | Budescu, AVERTIZAT de transferul la FCSB: "Nu cred ca ar putea intra titular!" Motivul pentru care 'magicianul' Astrei ar fi rezerva in echipa lui Becali

Constantin Budescu este urmatorul obiectiv al lui Gigi Becali!

Atacantul de 31 de ani ar putea ajunge la FCSB in iarna, daca Astra nu ii achita restantele salariale pana pe data de 8 februarie, data la care se incheie si perioada de mercato din Romania.

Becali a luat legatura cu jucatorul, iar cei doi ar fi ajuns la o intelgere pentru transferul sau, care s-ar putea face in urmatoarele zile. Cu toate astea, fostul antrenor al lui Dinamo, Adrian Mihalcea il avertizeaza pe atacant.

"E un jucator valoros, singura problema pe care mi-as pune-o ar fi daca ar putea sa mai joace la fel ca pana acum? Tinand cont de valoarea jucatorilor pe care FCSB ii are acum.

Are 8 goluri date si 8 pase decisive jucand la Astra. Uitam ca Steaua, in momentul de fata, are cel mai placut joc de atac si jucatorii din fata sunt intr-o forma foarte buna. E echipa care a marcat cele mai multe goluri in acest campionat.

El are executii individuale si fenomenale, dar in momentul de fata, Steaua este o echipa completa, care joaca foarte legat in atac.

Cred ca nici atacantul croat, nici Budescu daca ar veni, nu cred ca ar putea sa intre titulari, tinand cont de atacul pe care il au", a spus Adrian Mihalcea la PRO X.

In acest sezon, Budescu a jucat in 18 meciuri pentru Astra, a inscris 8 goluri si a oferit 9 pase de gol.