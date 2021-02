BREAKING NEWS | FCSB il ia LIBER pe Budescu saptamana viitoare?! Anunt BOMBA la miezul noptii! Cum completeaza Becali dream-team-ul de titlu

Ioan Niculae a promis dupa infrangerea cu FC Arges (0-2) ca saptamana viitoare ca rezolva prelungirea contractului dintre Astra si Constantin Budescu.

Situatia nu e, insa, deloc simpla! Conform Digisport, Budescu ar urma sa devina liber de pe 8 februarie! Atunci expira termenul pana la care pot sa-i fie achitate restantele salariale. Moderatorul Digisport Special Vali Moraru a vorbit despre o intelegere verbala intre Budescu si Gigi Becali. Astfel, mutarea atacantului in lotul liderului poate fi la doar cateva zile distanta!

Constantin Budescu, 31 de ani, a revenit la Astra in urma cu un an si jumatate, dupa ce si-a reziliat unilateral contractul cu Al Shabab din Arabia Saudita. Budescu a petrecut un an in Golf. Al Shabab a platit catre FCSB 2,5 milioane de euro pentru a-l aduce in iunie 2018, cand Sumudica antrena acolo.

Budescu are 8 goluri si 3 pase decisive in acest sezon pentru Astra.

In cazul in care va semna cu FCSB, Budescu va fi folosit varf de atac. Becali a facut public planul tactic pe care il are pentru Budescu: "I-am zis sa termine cu figurile la antrenamente si i-am transmis clar ca-l iau numai daca vine sa joace atacant. A spus ca vrea!"



Budescu a mai fost in discutii cu Kayserispor in aceasta iarna.