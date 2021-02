EXCLUSIV | "Nu e bine sa fie comparati cu jucatori mari!" Semnal de alarma in cazul 'perlelor' de la FCSB si Craiova: "Au doar cateva meciuri bune!"

Adrian Mihalcea a vorbit despre revelatiile acestui sezon.

Octavian Popescu, de la FCSB, si Stefan Baiaram, de la Universitatea Craiova, sunt jucatorii tineri care au impresionat cu prestatiile lor in acest sezon.

Jucatorul ros-albastrilor a primit doar cuvinte de lauda dupa meciurile bune facute, iar patronul Becali deja l-a comparat cu Gica Hagi si a declarat ca asteapta sa il vanda pe sute de milioane de euro.

Mai mult decat atat, atat Popescu, cat si Baiaram au fost declarati cei mai buni de pe teren in meciurile cu Dinamo. 'Cainii' au jucat cu FCSB in campionat, iar sambata seara s-au intalnit cu Craiova pe Ion Oblemenco. Baiaram a dat pasa de gol pentru Ivan.

"Sunt doi jucatori cu calitati individuale foarte bune, dar cred ca se pune o presiune prea mare pe umerii lor. Daca nu era regula U21 nu stiu daca jucau titulari la echipele lor.

Au evolutii bune in unele meciuri, dar nu stiu cat de mult pot avea o constanta in jocuri. Sa nu uitam ca sunt copii, au 18 ani, dar vor avea nevoie de protectie cand vor da de greu.

Comparatiile cu mari jucatori, ca multe echipe sunt interesate de ei, nu stiu cat de bine le fac. Nu au, totusi, un campionat jucat, ci cateva meciuri foarte bune. Sa fii valoros si sa poti juca intr-un campionat puternic, trebuie sa faci mai mult de atat. Sa joci constant, la un nivel inalt, pe o perioada de doi ani, sa zic.

Calitati au, pot creste, depinde doar de ei", a spus Adrian Mihalcea la PRO X.

In acest sezon, Octavian Popescu a jucat 17 meciuri pentru FCSB, in care a inscris un gol si a oferit sase pase de gol. De cealalta parte, Baiaram are 16 meciuri jucate, un gol inscris si o pasa de gol.