Becali are semnal! :)) Harut, OUT din prima! 3 schimbari la pauza meciului cu Clinceni! Coman, scos si el dupa 45 de minute

Gigi Becali a reactionat la pauza jocului cu Academica!

Nemultumit de rezultat, patronul a facut 3 schimbari la finalul primelor 45 de minute. Titular la doua zile dupa transferul de la Botosani, Harut a fost scos din teren. In locul sau, la FCSB a intrat Iulian Cristea. Gabriel Simion i-a lasat locul la mijloc pustiului Perianu, in timp ce Coman a iesit pentru a-i face spatiu lui Vukusic.



Etapa trecuta, la victoria cu Dinamo, a fost premiera in acest sezon: FCSB n-a facut nicio inlocuire la pauza meciului, unul dintre obiceiurile tactice favorite ale lui Becali din ultimii ani.