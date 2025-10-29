FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor
FCSB se orientează din nou către tdin Portugalia, așa cum nu a mai făcut de foarte mult timp.

Gigi Becali, patronul campioanei României – FCSB, a anunțat că a dat un ordin clar conducerii clubului și a dezvăluit noile piețe de transferuri, surprinzătoare, spre care se orientează echipa sa. Finanțatorul roș-albaștrilor a pus punct oricărei discuții despre aducerea jucătorilor scunzi, indiferent de calitățile tehnice pe care le-ar avea.

Astfel, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mers în Portugalia pentru a găsi jucători, pentru eventuale viitoare transferuri la FCSB. Se pare că oficialul campioanei României a găsit deja un fotbalist pe placul său.

FCSB, din nou pe urma jucătorilor din Portugalia

În ultimii ani, vicecampioana a mizat pe fotbaliști aduși din Superliga, care trebuiau să primească obligatoriu acceptul patronului. Singura excepție notabilă a fost aducerea fundașului Siyabonga Ngezana, direct din Africa de Sud, în urmă cu doi ani.

În ultimul timp, Gigi Becali a dezvăluit faptul că i-a cerut lui Stoica să se intereseze de jucători în Portugalia, dar e o ”piață” de unde FCSB nu prea a adus nume care să aibă realizări, dar pentru care nu a cheltuit nici foarte mulți bani.

Iti mai amintesti de Leandro Tatu, brazilianul cu care Steaua ataca grupele Ligii Campionilor? Unde a ajuns sa joace acum
Prima reactie a lui Artur Jorge dupa ce a semnat cu Steaua! Cu ce numar va juca
Reactia lui Dica dupa ce Steaua a gasit fundas central: "Sper sa vina!" Ce a spus Rednic despre Artur Jorge
FCSB - Jiangsu 3-1! Budescu a facut show: trei goluri reusite de "magicianul" lui Dica in prima victorie din amicale! Artur Jorge a gresit din nou
Artur Jorge, facut PRAF la debut: "A gresit toate pasele, a fost depasit si la jocul de cap!"
Cine isi mai aduce aminte de Carlos? Avea parade incredibile, dar gafa inexplicabil! Cum arata acum! Fiica lui s-a intalnit cu James Rodriguez!
Cum arată și ce face acum Carlos Fernandes, portarul care „nu-l iartă” nici azi pe Gigi Becali  
A plătit doar pentru un jucător dintre cei cinci pe care i-a adus din Portugalia de-a lungul timpului, suma de 300.000 de euro.

Tiago Gomes, Carlos Fernandes, Leandro Tatu, Tininho și Artur Jorge, numele venite din Portugalia de la FCSB

În 2008, FCSB a achitat acești bani pentru împrumutul mijlocașului portughez Tiago Gomes, către formația CF Estrela. Fotbalistul, care a plecat în vara anului 2009 de la actuala campioană a României, a apucat să joace 29 de partide și a marcat de trei ori.

Un alt fotbalist adus de FCSB din Portugalia este portarul Carlos Fernandes, care s-a aflat pentru un an sub contract cu bucureștenii, fiind adus de la Boavista. El a fost un portar care a început bine aventura de la FCSB, dar au urmat gafe pe bandă rulantă, punctul culminant fiind returul semifinalei de Cupa UEFA cu Middlesbrough.

Totuși, Carlos a terminat experiența de la FCSB cu 37 de meciuri, 29 de goluri încasate și 19 partide terminate fără gol primit, dar și cu un campionat în CV-ul său.

Brazilianul Leandro Tatu s-a numărat și el printre numele venite la FCSB din Portugalia, de la Beira-Mar mai exact, în 2011, dar tot fără sumă de transfer. Mijlocașul, înalt de 1,73 m, evoluat în 66 de jocuri pentru bucureșteni, a marcat de nouă ori și a oferit 10 pase decisive.

Tot din Portugalia l-a transferat FCSB și pe Tininho, fundaș de bandă născut în Mozambic, de la gruparea Beleneses, în 2009, dar a rezistat doar câteva luni, timp în care a adunat doar un meci!

Artur Jorge, încă în activitate, acum sub contract în Qatar, la Al-Shahania, a venit la FCSB în august 2017, de la Braga, sub formă de împrumut. A plecat, la rândul său, după câteva luni, dar a rămas în amintirea fanilor români cu un autogol pe care și l-a marcat la debutul în tricoul actualei campioane a României, într-un meci din Liga 1 cu Juventus București.

Jorge a plecat de la FCSB după numai patru meciuri în care a jucat.

