E-MIL prezintă Pastila de Sport

*Algerianul Hamroun, îndrăgostit de România. Fostul star al FCSB-ului a rămas cu amintiri extraordinare după perioada petrecută la noi. În dialog cu Sport.ro, Hamroun a dezvăluit care a fost cel mai frumos stadion din țară dintre cele pe care a evoluat în tricoul roș-albaștrilor.

*Lucescu „fierbe“. Selecționerul României are probleme tot mai mari, în perspectiva meciurilor cu Bosnia și San Marino din luna noiembrie. Sport.ro a prezentat cezul unui jucător de la care Lucescu avea mari așteptări, dar care e într-o cădere liberă, la noua echipă.

*Mitriță, urmărit de „blestemul“ retragerii de la națională. La 30 de ani, fosta vedetă a Craiovei a luat o decizie radicală care, deocamdată, s-a întors împotriva sa. Sport.ro a descoperit ce i s-a întâmplat lui Mitriță, la echipa sa de club din China, de când Alex a renunțat la echipa națională.

