Marcu Czentye
Riad, destinația Simonei Halep în noiembrie.

Simona Halep Turneul Campioanelor Tenis WTA Riad Arabia Saudita
Pentru al doilea an consecutiv, Turneul Campioanelor va fi găzduit de Riad, Arabia Saudită.

Spre deosebire de ediția anterioară, la cea din 2025 va participa inclusiv Simona Halep.

Simona Halep va fi la Riad, cu ocazia Turneului Campioanelor

„Simona Halep abia așteaptă să facă parte din Turneul Campioanelor,” au scris oficialii competiției care le adună pe cele mai bune opt jucătoare ale stagiunii.

Deși organizatorii nu au precizat în ce rol va apărea Simona Halep la Riad, este posibil ca românca să facă parte dintr-un meci demonstrativ pregătit în capitala Arabiei Saudite.

Este însă, cel puțin, un angajament al Simonei Halep de a aduce un plus de imagine competiției din Arabia Saudită, o mișcare care susține dezvoltarea tenisului în Orientul Mijlociu, la fel cum au făcut-o deja spaniolii Rafael Nadal și Paula Badosa.

Simona Halep / Foto: Imago
Ce a anunțat Simona Halep referitor la Turneul Campioanelor 2025

„Bună, tuturor. Aici, Simona Halep. Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad, în acest an. Este un eveniment atât de special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nouă.

Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu fantastic alături de noi”, a spus Simona Halep, pe Instagram.

În urmă cu 11 ani, Halep juca finala Turneului Campioanelor

Cu cinci participări în Turneul Campioanelor, Simona Halep va fi aproape de desfășurarea competiției, la unsprezece ani de la prezența cu cel mai bun rezultat: finala jucată în compania Serenei Williams, în 2014.

În 2025, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek sunt principalele favorite la câștigarea trofeului.

