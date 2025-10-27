Se pare că oficialul campioanei României a găsit deja un fotbalist pe placul său.

Gigi Becali: ”MM a găsit un fundaș!”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit că Mihai Stoica a identificat până acum un fundaș central în vederea unui transfer la FCSB, însă a menționat că își dorește să întărească toate compartimentele.

Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat de ce a ales de această dată să se îndrepte către piața din Portugalia.

”MM a găsit un singur jucător. Dar eu am spus, doi fundași centrali, doi mijlocași, fundaș stânga, poate și atacant, nu știu. Vreau să iau 5-6 fotbaliști pentru că vreau ca să știe că se poate sta și în tribună, că nu există loc pe bancă. Ca să se învețe minte.

Da, am zis că portughezii sunt fotbaliști talentați, au în ADN-ul lor tehnica asta de fotbalist. Au ceva special, așa e, da. A găsit un fundaș, da. E fotbalist de valoare”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

